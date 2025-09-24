Slušaj vest

Američka Tajna služba pokrenula je istragu o neispravnim pokretnim stepenicama u zgradi UN, koje su stale baš kada su predsednik SAD Donald Tramp i njegova supruga Melanija stupili na njih.

Bela kuća je ranije pozvala UN da istraži incident sa stajanjem pokretnih stepenica.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit, izrazila je zabrinutost na društvenim mrežama, naglašavajući da ukoliko je incident bio nameran, odgovorni bi morali da budu otpušteni i odmah istraženi.

"Ako je neko u UN namerno zaustavio pokretne stepenice dok su predsednik i prva dama išli po njima, mora da bude otpušten i odmah istražen", napisala je Levit na Iksu, uz podelu snimka iz britanskih novina "Tajms".

U članku se navodi da su zaposleni u UN navodno šalili da će isključiti pokretne stepenice i liftove kako bi Trampu rekli da je "ponestalo novca" i da mora da se popne uz stepenice.

Tokom govora na Generalnoj skupštini UN, Tramp je pomenuo kvar, šaleći se na račun "ne baš glatkog dočeka".

"Ovo su dve stvari koje sam dobio od Ujedinjenih nacija: loše pokretne stepenice i loš teleprompter", rekao je Tramp.