Predsednik SAD Donald Tramp (79) i prva dama SAD Melanija Tramp (55) snimljeni su u pomalo nezgodnom razgovoru u predsedničkom helikopteru "Marine One", pri čemu američki predsednik pokazuje prstom na svoju suprugu dok je prva dama odmahivala glavom.

Snimak je snimljen u sredu uveče, dok se par vraćao sa zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku. U jednom trenutku, predsednik SAD je pokazao prstom na Melaniju dok su sedeli jedno preko puta drugog. Pre toga prva dama SAD je odmahivala glavom. Snimak se završava tako što izlaze iz helikoptera i zajedno šetaju preko Južnog travnjaka Bele kuće, držeći se za ruke.

Ovo nije prvi put da je bračni odnos para privukao pažnju javnosti. Ranije ove godine, Tramp se osvrnuo na video u kojem Brižit Makron gura svog supruga, francuskog predsednika Emanuela Makrona. Novinari su ga potom pitali da li ima savet za svetske lidere u vezi sa brakom, na šta se Tramp, koji je bio tri puta u braku, nasmejao i odgovorio: „Samo se pobrinite da vrata ostanu zatvorena.“

Par se takođe suočio sa nizom neprijatnih situacija na Generalnoj skupštini UN. Tramp je na Truth Social-u tvrdio da su on i Melanija bili žrtve „trostruke sabotaže“ - stepenica na kojima su, kako tvrdi, mogli da padnu i povrede se, neispravnog telepromptera i lošeg zvuka tokom njegovog govora.

"Prava šteta! Neverovatno je da Melanija i ja nismo pali niz te pokretne stepenice. Držali smo se za rukohvate, inače bi to bila katastrofa", napisao je Tramp, dodajući da su zaposleni u UN navodno sabotirali tehnologiju kako bi ga ismevali.

Takođe se požalio da je njegov govor jedva čujan bez slušalica za simultani prevod.

- Prva osoba koju sam pitao posle govora bila je Melanija. Rekla je: 'Nisam čula ni reč.'

UN su, međutim, objasnile da su se pokretne stepenice automatski zaustavile zbog sigurnosnog mehanizma koji je, prema nalazima, aktivirao Trampov snimatelj dok je hodao unazad. Teleprompter je, potvrdili su, bio pod nadležnošću Bele kuće.