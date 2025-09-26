Slušaj vest

Karlos Areljano, otac tinejdžerke Palome Nikol, koja je preminula usled navodne lekarske greške tokom estetske operacije u Meksiku, prekinuo je ćutanje i ispričao svoju verziju ovog tragičnog događaja.

Sve je, kako navodi, počelo u četvrtak 11. septembra, kada je majka devojčice obaveštena da joj je ćerki pozlilo i da treba da je odvede kući. U školi su predložili da uradi test na kovid.

Majka je odvela Palomu Nikol u bolnicu Fatima, gde je test bio pozitivan.

Istog dana, popodne, majka je javila Karlosu da za vikend planira putovanje sa ćerkom u planine Duranga i da, ako ne budu dostupne na telefonu, to će biti zbog lošeg signala.

Tokom vikenda, Karlos je obavešten od bivše supruge da je Paloma Nikol u teškom stanju i hospitalizovana u bolnici Santa Marija. On je u prvi mah poverovao da je to posledica putovanja, ali mu je rečeno da se radi o komplikaciji sa kovidom.

Devojčica je doživela srčani zastoj, usled čega je došlo do oticanja gornjeg dela mozga. Uvedena je u veštačku komu i priključena na respirator.

„Ostao sam pri toj verziji, nisam znao ništa više. Nisam mogao da razgovaram s njom, jer je već bila u komi“, rekao je Karlos.

Tokom narednih dana, Paloma Nikol je imala komplikacije, zbog kojih su lekari dva puta morali da rade duboka čišćenja disajnih puteva zbog nakupljene sluzi.

Do petka, 19. septembra, lekari su rekli da vide poboljšanje i tada je bila skinuta s respiratora. Međutim, te iste večeri stanje joj se naglo pogoršalo i ponovo je priključena. Ovog puta, otok se proširio na donji deo mozga. „Rekli su da je to već veoma ozbiljno, gotovo terminalno.“

Ustanovljena je moždana smrt.

„Rekli su nam da se više neće probuditi i da će postepeno isključivati aparate, ostavljajući samo kiseonik.“

Karlos je imao trenutak nasamo s ćerkom. Ležeći pored nje, primetio je nešto što mu je kasnije probudilo sumnju u pravi uzrok smrti.

Nažalost, ono čega se plašio obistinilo se - Paloma Nikol je preminula u subotu, 20. septembra. „Moja devojčica je preminula. Odmah su nam dali umrlicu, ne znam kako su je tako brzo izdali, a nije bila uključena ni Tužilaštvo.“

Sa umrlicom u ruci, Karlos je otišao da potpiše ugovor za pogrebne usluge. Kasnije je, tokom bdenja koje je počelo iste noći u pogrebnom zavodu, zamolio okupljene da na trenutak napuste salu. U prisustvu majke, sestre i svastike, otvorio je kovčeg i pregledao telo.

Na telu svoje ćerke otkrio je ožiljke od operacije uvećanja grudi.