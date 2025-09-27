Slušaj vest

Žena čije je telo pronađeno u Španiji pre više od 20 godina konačno je identifikovana zahvaljujući međunarodnoj policijskoj kampanji.

Danas je potvrđeno da je žena 31-godišnja ruska državljanka Ljudmila Zavada. Ona je treća osoba identifikovana u okviru operacije „Identifikuj me“, inicijative koju je policija pokrenula 2023. godine kako bi otkrila imena žena ubijenih ili pronađenih mrtvih pod sumnjivim okolnostima širom Evrope.

Valdesi Urkiza, generalni sekretar Interpola, koji vodi kampanju, rekao je da će identifikacija dati „novu nadu porodicama i prijateljima nestalih“ i „nove tragove“ istražiteljima. „Posle 20 godina, nepoznatoj ženi je vraćeno ime“, dodao je.

Zavadino telo je pronađeno u julu 2005. godine pored puta u provinciji Barselona na severoistoku Španije. Policija ju je nazvala „Žena u ružičastom“ jer je nosila ružičastu majicu sa cvetnim uzorkom, ružičaste pantalone i ružičaste cipele.

Lokalna policija je izjavila da je uzrok smrti „sumnjiv“, a dokazi ukazuju na to da je telo premešteno u roku od 12 sati od pronalaska. Uprkos istrazi, njen identitet je godinama ostao nepoznat.

Prošle godine, slučaj je uključen u operaciju „Identifikuj me“, u kojoj su Interpolove „crne poternice“, koje traže informacije o neidentifikovanim telima, prvi put objavljene.

Ranije ove godine, turska policija je proverila otiske prstiju u svojoj nacionalnoj bazi podataka i identifikovala Zavadu. Podudarnost je potom potvrđena DNK analizom, sa bliskim rođakom u Rusiji. Policijska istraga o okolnostima njene smrti se nastavlja.

Prva žena identifikovana tokom kampanje bila je Rita Roberts (31) iz Velsa, ubijena u Belgiji 1992. godine. Ranije ove godine, identifikovana je i Ainoha Izaga Ibijeta Lima (33) iz Paragvaja, čije je telo pronađeno u Španiji pod „nerazjašnjenim“ okolnostima.

Policija još uvek pokušava da identifikuje još 44 žene pronađene mrtve u Holandiji, Nemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Italiji i Španiji. Većina su bile žrtve ubistva i veruje se da su bile starosti između 15 i 30 godina.