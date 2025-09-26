Slušaj vest

Ministar odbrane SAD Pit Hegset zakazao je za 30. septembar susret sa stotinama američkih generala i admirala, na kojem će govoriti o „borbenom duhu“, objavio je Vašington post pozivajući se na izvore.

Prema navodima lista, Hegset će na sastanku u Kvantiku (država Virdžinija) održati „kratak govor posvećen vojnim standardima i borbenom duhu“, koji će trajati „manje od sat vremena“. Ipak, pojedini vojni komandanti, prema pisanju Vašington posta, već se pripremaju za mogućarazrešavanja i degradiranja“.

Ovo je prva od tri planirane Hegsetove sesije sa vojnim vrhom. Na drugoj će tema biti vojno-industrijska baza. Treća je zakazana za decembar u Kaliforniji i biće posvećena pitanjima odvraćanja.

101 EPA Kiyoshi Ota.jpg
Pit Hegset Foto: AP Kiyoshi Ota

Vašington post ranije je naveo da je poziv na sastanak 30. septembra izazvao zbunjenost, jer čak ni ključni generali i njihovi saradnici ne znaju tačan razlog okupljanja. Sastanak će se održati u bazi američkog marinskog korpusa u Kvantiku. Izdanje naglašava da je Hegsetov postupak „izuzetno neobičan“.

Od kada je stupio na dužnost, Hegset je već naložio penzionisanje više generala, među njima i bivšeg predsednika Združenog komiteta načelnika štabova Čarlsa Brauna.

Bivši portparol Pentagona Džon Eliot u članku za Politico u aprilu ocenio je da u ministarstvu „vlada totalni haos“ zbog skandala sa curenjem podataka i učestalih smena. On je tada izrazio sumnju da će se Hegset dugo zadržati na funkciji.

Međutim, portparolka Bele kuće Kerolajn Livit odbacila je kasnije spekulacije da se već traži zamena za Hegseta, nazvavši takve navode „lažnim“.

Kurir.rs/Vašington post/Agencije

