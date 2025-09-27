Slušaj vest

Vaspitačica iz vrtića cinično se osmehnula dok ju je policija hapsila zbog napada na 21 bebu - uključujući i jednu koju je udarila nogom u lice.

Roksana Lecka, iz Londona, priznala je da je kriva po sedam tačaka optužnice za zlostavljanje maloletnika mlađih od 16 godina, dok ju je porota na Kraljevskom sudu u Kingstonu u junu proglasila krivom po još 14 tačaka.

Danas je na istom sudu osuđena na osam godina zatvora. Snimak sa policijskih kamera prikazuje momenat kada je Roksana uhapšena u svom stanu, nakon što je kamera iz vrtića otkrila da je zlostavljala decu. Naime, na uznemirujućem snimku se vidi i kako se ponašala kada ju je policija uhapsila u njenoj dnevnoj sobi. Ono što je policajce zgrozilo je što se Roksana sve vreme cinično osmehivala, a kad joj je jedan od njih kaže da je optužena za napad na bebe, hladnokrvno odgovara: "Da, čula sam za to."

Tokom policijskog ispitivanja, prikazanog na dodatnim snimcima, Roksana je na svako pitanje odgovarala sa "bez komentara“.Nije pokazala trunku kajanja ni kada su joj pokazane fotografije povreda koje je nanela deci.

Roksana je razotkrivena nakon što su roditelji i kolege primetili da deca imaju modrice i ogrebotine. Istražitelji Metropoliten policije pregledali su snimke nadzornih kamera iz vrtića na kojima se vidi kako decu štipa i grebe po rukama, nogama i stomaku, skriveno ispod odeće.

Prema navodima tužilaštva, pojedinu decu je u jednom danu uštinula više puta, izazivajući plač i strah od nje. U jednom šokantnom incidentu više puta je udarila dečaka nogom u lice. Takođe je viđena kako decu gura glavom napred preko krevetića i prekriva usta dečaku kada bi počeo da plače. Policija je otkrila da je zlostavljala decu u dva vrtića između oktobra 2023. i juna 2024.

Priznala je krivicu po sedam tačaka optužnice. Posle devet sati i 53 minuta većanja, porota ju je proglasila krivom za još 14 tačaka, a oslobodila je po tri.

Pred sudom je tvrdila: "Ne sećam se šta sam radila jer sam pušila kanabis, što mi je uticalo na pamćenje."

Takođe je priznala da je bila "zavisna“ od elektronskih cigareta.

"Tada sam bila baš zavisna od vejpa, pušila sam dva mala kristalna dnevno. Vejpovala sam i u vrtiću jer bih inače bila nervozna i neraspoložena. Svaku priliku sam koristila. Znala bih da povučem par dimova i sakrijem ga u brushalter.“

Poroti su prikazani šokantni snimci na kojima udara dečaka četiri puta u lice, zatim mu staje na rame i ponovo ga udara u lice. Rođaci žrtava prisustvovali su u sudnici i čuli su se uzdasi šoka dok su prikazivani snimci. Na jednom videu vidi se kako štipa devojčicu po nogama, leđima i ispod pazuha dok dete plače.

Na drugim snimcima štipa devojčicu za lice i vuče je za kosu. U još jednom videu vidi se kako vejpuje pre nego što istrgne bebu iz krevetića, pa je štipa i udara.

Navodi se i da je „osmatrala“ druge zaposlene da vidi da li neko primećuje zlostavljanje. U petak je sud u Kingstonu saslušao izjave roditelja 21 bebe tokom izricanja presude. Jedna majka, koja je sama pročitala izjavu, gledala je direktno u Lecku dok je govorila:

"Ova deca bila su tako nevina i ranjiva. Nisu mogla da govore, da se brane niti da nam kažu šta im se desilo. Bila su potpuno bespomoćna, a Roksana ih je zlostavljala.“

Druga majka je rekla da su se na snimcima bebe "posle bola opet pružale ka Roksani“.