Slušaj vest

Posle skoro 36 godina, dve sestre su konačno otkrile užasnu istinu o sudbini svoje majke nakon što su pronađene napuštene u javnom toaletu kao bebe.

Njihova priča, koja je decenijama zbunjivala istražitelje, dobila je tragičan epilog.

U decembru 1989. godine, telo Marine Ramos (28) pronađeno je u udaljenom delu pustinje Mohave u Arizoni. Bila je gola i izbodena nožem, a verovalo se da je ubijena na mestu gde je ostavljena. U to vreme, njen identitet je bio nepoznat i godinama je držana kao neidentifikovana osoba, takozvana „Džejn Dou“.

Samo dva dana kasnije, dogodio se drugi, naizgled nepovezan slučaj. Dve devojčice, Jasmin (dva meseca) i Elizabet (14 meseci), pronađene su žive, ali same u obližnjem toaletu u parku. Prema policijskim izveštajima, prolaznik je čuo plač dece iz ženskog toaleta i pronašao devojčice kako leže na mokrom podu bez ikoga u blizini. Policija nije znala ni njihova imena, a veza između ova dva slučaja ostala je nerešena decenijama.

Sestre su smeštene u hraniteljske porodice, gde su provele značajan deo vremena pre nego što ih je usvojila ista porodica, što im je omogućilo da odrastaju zajedno, nesvesne svoje prošlosti.

1/5 Vidi galeriju Strašan slučaj u Arizoni Foto: County Sheriff's office, ABC15 Arizo

Slučaj je ponovo otvoren u februaru 2022. godine, što je dovelo do neverovatnog obrta. Istražitelji su uspeli da uporede otiske prstiju sa tela neidentifikovane žene sa otiscima prstiju Marine Ramos, koja je uhapšena zbog krađe u prodavnici u Kaliforniji u junu 1989. godine.

Nakon što je majka identifikovana, uzorci DNK članova njene porodice pokazali su „visoko podudaranje“ sa jednom od sada odraslih ćerki, koja je odrasla u okrugu Ventura. Tek tada su dve devojčice saznale svoja prava imena - Jasmin i Elizabet - i identitet svoje biološke majke.

Vest im je saopštila istražiteljka Lori Miler iz šerifove kancelarije, što je izazvalo lavinu emocija.

- Ovo je ono što sam tražila i želela veoma, veoma dugo - da saznam odakle dolazim i ko je moja porodica - rekla je Jasmin, koja sada koristi usvojeno ime Tina.

Njena sestra Elizabet, koja se sada zove Melisa, opisala je trenutak kada je primila poziv.

- Čim je Miler rekla da je istražiteljka ubistava, imala sam osećaj da zna nešto o mojim roditeljima. Bilo da je to bila moja mama ili moj tata, ona je nešto znala. Ne znam, samo sam istrčala iz sobe i nisam znala kako da obradim ono što mi je rečeno - rekla je.

Iako je identitet majke i dece konačno otkriven, policija još uvek nije identifikovala osumnjičenog za ubistvo Marine Ramos.

„Iako smo uzbuđeni što možemo da objavimo da je jedan deo ove 36 godina stare misterije rešen, potraga za osumnjičenima umešanim u ubistvo Marine Ramos se nastavlja“, navodi se u saopštenju šerifove kancelarije.