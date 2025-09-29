Slušaj vest

U Rumuniji je zabeležen prvi sneg ove sezone u nekoliko planinskih oblasti u ponedeljak ujutru, 29. septembra, uključujući i slikoviti put Transfagarašan, dok se hladnije vreme proširilo širom zemlje. Nacionalna meteorološka administracija takođe je izdala vremensko upozorenje koje važi za ovu nedelju, upozoravajući na hladne i kišovite uslove.

Regionalna direkcija za puteve i mostove (DRPD) u Brašovu izvestila je o snegu u oblasti jezera Balea na Transfagarašanu, gde su ekipe pripremile plugove i posule materijale protiv klizanja kako bi sprečile stvaranje leda.

"Iako sneg koji je pao jutros za sada ne stvara probleme, naše kolege će tokom dana intervenisati sa plugovima i materijalom protiv klizanja, posebno jer se očekuje da će se uslovi pogoršati u narednim danima“, saopštila je agencija na društvenim mrežama, apelovavši na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu.

Slične mere preduzete su i na Transalpini, gde su ekipe koristile mašine za čišćenje snega, prenosi News.ro.

Prizori kao usred zime

U okrugu Maramureš, lokalni zvaničnici potvrdili su snežne padavine na prevoju Prislop, navodeći da su mehanizacija i sredstva za odleđivanje spremni za upotrebu na magistralnom putu DN18 oko Borșe.

U međuvremenu, snimci sa društvenih mreža prikazuju slikovite prve snežne prizore u još nekoliko planinskih oblasti, gde su pahulje prekrile krovove i dvorišta.

"Moguća hitna upozorenja"

ANM je izdala vremensko upozorenje koje važi od 29. septembra do 2. oktobra, upozoravajući na hladne i kišovite uslove u većem delu zemlje. Na visinama iznad 1.700 metara očekuju se snežne padavine, sa akumulacijom od 5 do 10 centimetara.

Dnevne temperature će se uglavnom kretati između 11 i 20 stepeni Celzijusa, dok će se noćne spuštati na vrednosti između 1 i 10 stepeni, s još hladnijim temperaturama u planinskim kotlinama.

Agencija je saopštila da će ažurirati prognoze po potrebi, uključujući i izdavanje hitnih upozorenja za ekstremne vremenske prilike.

Sneg stiže i u Srbiju

Narednih dana u Srbiji se biće hladnije sa obilnim padavinama, kišom u nižim i snegom u višim predelima. Očekuje se da se u brdsko – planinskim predelima formira snežni prekrivač od preko pola metra (na Kopaoniku) već na početku oktobra zbog čega se mnogi pitaju kakva zima je pred nama, a prema rečima profesora dr Aleksandra Valjarevića, “pojavila se zapadno ruska, odnosno, istočno atlanska oscilacija, što znači da će zima 2025/2026. biti hladnija od prethodne”.

RHMZ je večeras izdao najnoviju prognozu vremena za Srbiju, a možete je pročitati u posebnoj vesti klikom ovde.