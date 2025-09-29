(MAPA) SNEG SAMO ŠTO NIJE, TEMPERATURA PADA ISPOD NULE Drastičan talas hladnoće i olujni front zahvatiće Evropu, stiže i na Balkan: SRBIJA NA UDARU HLADNE MASE
Evropi se približava dramatičan preokret, prvi značajan hladni talas ove jeseni. Prema vremenskim prognozama, blokiranje visokog pritiska nad severnim delovima kontinenta pretvoriće uobičajeni topli zapadni vetar u hladnu istočnu pukotinu, donoseći temperature koje će šokirati stanovnike centralne Evrope i Balkana.
Ovo nije samo prolazni hladni talas. Temperature će pasti ispod nule, a sneg se očekuje na planinskim vrhovima. Vetrovi su se okrenuli na istok i severoistok, povlačeći hladan vazduh iz Rusije prema srcu kontinenta.
Hladna invazija počinje sredinom nedelje, ali dostiže vrhunac u četvrtak i petak. Na oko 1.250 metara nadmorske visine temperature će pasti ispod nule, što je čak 10 stepeni Celzijusa ispod proseka za početak oktobra. U nekim oblastima će biti više od 15 stepeni hladnije nego inače.
- Ovo će biti najhladniji period ove meteorološke jeseni za veći deo Evrope - upozorava Severe Weather Europe, napominjući da će mnoge zemlje doživeti prvi mraz u sezoni.
Centralna Evropa će najviše patiti: Nemačka, Češka, Slovačka, Austrija, Mađarska i Slovenija će se u četvrtak i petak suočiti sa temperaturama oko nule ili nekoliko stepeni ispod.
Hladnoća će se zatim proširiti na Balkan i Mediteran, gde će zapadni deo, uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, tokom vikenda zabeležiti jutarnje temperature od -2 do -5 °C.
Južna Srbija, Severna Makedonija i zapadna Bugarska mogu očekivati i -6 °C.
Hladna vazdušna masa će se sukobiti sa toplijim mediteranskim vazduhom, donoseći kišu i oluje, posebno u Grčkoj. Na većim nadmorskim visinama očekuje se sneg, do 50 centimetara svežeg pokrivača od četvrtka do nedelje u južnoj Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, severoistočnoj Albaniji, Severnoj Makedoniji i zapadnoj Bugarskoj.
Nakon ovog ledenog talasa, koji traje do subote, dolazi olakšanje. Krajem nedelje, zonski protok iz severnog Atlantika će vratiti toplotu, sa oštrim zagrevanjem u nedelju i sledeće nedelje.
Kurir/Jutarnji