Evropi se približava dramatičan preokret, prvi značajan hladni talas ove jeseni. Prema vremenskim prognozama, blokiranje visokog pritiska nad severnim delovima kontinenta pretvoriće uobičajeni topli zapadni vetar u hladnu istočnu pukotinu, donoseći temperature koje će šokirati stanovnike centralne Evrope i Balkana.

Ovo nije samo prolazni hladni talas. Temperature će pasti ispod nule, a sneg se očekuje na planinskim vrhovima. Vetrovi su se okrenuli na istok i severoistok, povlačeći hladan vazduh iz Rusije prema srcu kontinenta.

Hladna invazija počinje sredinom nedelje, ali dostiže vrhunac u četvrtak i petak. Na oko 1.250 metara nadmorske visine temperature će pasti ispod nule, što je čak 10 stepeni Celzijusa ispod proseka za početak oktobra. U nekim oblastima će biti više od 15 stepeni hladnije nego inače.

- Ovo će biti najhladniji period ove meteorološke jeseni za veći deo Evrope - upozorava Severe Weather Europe, napominjući da će mnoge zemlje doživeti prvi mraz u sezoni.

Centralna Evropa će najviše patiti: Nemačka, Češka, Slovačka, Austrija, Mađarska i Slovenija će se u četvrtak i petak suočiti sa temperaturama oko nule ili nekoliko stepeni ispod.

Hladnoća će se zatim proširiti na Balkan i Mediteran, gde će zapadni deo, uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, tokom vikenda zabeležiti jutarnje temperature od -2 do -5 °C.

Južna Srbija, Severna Makedonija i zapadna Bugarska mogu očekivati i -6 °C.

Hladna vazdušna masa će se sukobiti sa toplijim mediteranskim vazduhom, donoseći kišu i oluje, posebno u Grčkoj. Na većim nadmorskim visinama očekuje se sneg, do 50 centimetara svežeg pokrivača od četvrtka do nedelje u južnoj Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, severoistočnoj Albaniji, Severnoj Makedoniji i zapadnoj Bugarskoj.

Nakon ovog ledenog talasa, koji traje do subote, dolazi olakšanje. Krajem nedelje, zonski protok iz severnog Atlantika će vratiti toplotu, sa oštrim zagrevanjem u nedelju i sledeće nedelje.

