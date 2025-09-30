Slušaj vest

Propoved imama Saleha Abuelenena u džamiji u južnom švedskom gradu Kristijanštadu o tome kako se nositi sa „pobunjenim ženama“ izazvala je reakciju švedske javnosti i sveštenika.

Abuelenen, poreklom iz Egipta, je održao propoved na temu „neposlušnih žena“ ispred prepune džamije u Kristijanštadu, upućujući okupljene kako da „pravilno disciplinuju“ svoje žene.

„Pobuna žene se dešava kada više ne može da se kontroliše i ne sluša svog muža“, rekla je Abuelenen.

„Kada je žena buntovna, morate preduzeti mere“

Sama zabrinutost da bi žena mogla postati buntovna, smatra ovaj imam, znači da se moraju preduzeti „mere“:

„Prvo, ženu treba upozoriti. Zatim, treba je izbegavati u krevetu. Ako to ne uspe, treba je udariti. Udaranje ne znači upotrebu prekomerne sile. Treba samo pokazati da su neke granice prekršene i da ništa drugo nije preostalo.“

Upozorenja i nasilje treba koristiti samo protiv žena koje su „odgajane prema Božjoj knjizi“ i koje, prema Abuelenenu, „razumeju muškarčevo pravo nad njom“. Dakle, ovo se odnosi samo na muslimanke. Zatim je naveo primere iz verskih spisa koji opisuju kada i kako muškarac „ima pravo da udari svoju ženu“.

Imam Saleh Abuelenen takođe tvrdi da žene stoje iza većine problema u braku. Stoga, muškarac ima pravo da disciplinuje svoju ženu, ali ona nema pravo da opominje muža: „Čini se da su žene sklonije buniti se, ne dozvoljavaju da budu kontrolisane i izmišljaju probleme. Tako se uništavaju domovi i porodice.“

„Postoji mnogo tumačenja po ovom pitanju“

Imam Šaban Abu Zur, koji takođe propoveda u džamiji u Kristijanštadu, ne slaže se sa tumačenjima Saleha Abuelenena. Rekao je za Ekspresen da nije bio na kontroverznoj propovedi Saleha Abuelenena, ali je kasnije pojasnio stav džamije po tom pitanju.

„Postoji mnogo tumačenja o ovom slučaju. Pratim ono što je Prorok radio u praksi. A sam Prorok nikada nije udario nijednu ženu. Ni svoju ženu ni tuđu“, rekao je imam Šaban Abu Zur.

Na insistiranje švedskih novinara, imam Saleh Abuelenen je kasnije objasnio da su njegove reči „izvučene iz konteksta“ i da je „pogrešno shvaćen“. On objašnjava da je žurio da kaže sve što je nameravao da kaže tokom propovedi, što je možda dovelo do toga da „nije rekao sve kako je nameravao“.

U roku od dva sata od objavljivanja članka u Ekspresenu, nekoliko švedskih ministara je komentarisalo na društvenim mrežama. Jakob Forsmed, ministar za socijalna pitanja, nazvao je imamovu propoved o X „užasnom i potpuno neprihvatljivom“ i napisao da je preduzeo mere:

„Večeras sam kontaktirao nadležne organe, koji moraju hitno da ispitaju da li je predmetnoj džamiji isplaćena bilo kakva državna podrška.“

„Najbolje je da napusti Švedsku“

Ministar za migracije Johan Forsel napisao je da je ključno „pooštriti pravila o tome ko može postati švedski državljanin“. Ministarka spoljnih poslova Marija Malmer Stenergard, koja je poreklom iz Kristijanstada, napisala je na X: „Imame Saleh Abuelenen, vaši stavovi pripadaju srednjem veku. Dom se ne uništava kada žene ne dozvoljavaju da budu kontrolisane.“