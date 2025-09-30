"BOGINJA BOGATSTVA" OJADILA 128.000 LJUDI I ZGRNULA MILIJARDE! Policiji 7 godina nije mogla da je uhvati, a OVAKO JE PALA
Džimin Ćijan (47) iz Kine, poznata i kao Jadi Žang, osuđena je za vođenje prevare sa kriptovalutama koja je dovela do toga da britanska policija izvrši "najveću pojedinačnu zaplenu kriptovalute na svetu" vrednu 6,7 milijardi dolara, izveštava BBC.
Između 2014. i 2017. godine, Ćian je prevarila više od 128.000 žrtava i skladištila njihova finansijska sredstva u bitkoinima.
Policija je sedam godina istraživala prevarantski lanac koji je vodila, na kraju zaplenivši 61.000 bitkoina.
Prošle godine, kineski medij Lajfvik objavio je detalje o tome kako je njena operacija funkcionisala.
Investitori su uglavnom bili starosti između 50 i 75 godina i ulagali su "od stotina hiljada do desetina miliona juana".
Ćijan je iskoristila tadašnju popularnost kriptovaluta u Kini i obećala im dnevne dividende sa zagarantovanim profitom.
Njena kompanija je tvrdila da pomaže Kini da postane finansijski i tehnološki centar, predstavljajući projekte i investicije širom zemlje.
Neke od prevarenih su navodno prijatelji i porodica ohrabrivali da investiraju.
Investitori uglavnom nisu mnogo znali o Ćijan, koju su mediji opisali kao "boginju bogatstva".
U ponedeljak se izjasnila krivom na londonskom sudu za ilegalno sticanje i posedovanje kriptovaluta.
Istraga je počela 2018. godine, kada je policija dobila dojavu o transferu imovine stečene kriminalnim aktivnostima, tačnije pranjem novca, jer je pokušala da kupi nekretnine novcem investitora nakon što je pobegla iz Kine koristeći lažna dokumenta i ušla u Veliku Britaniju.
- Priznanjem krivice, Ćijan se nada da će utešiti investitore koji čekaju na odštetu od 2017. godine i ubediti ih da značajan porast vrednosti kriptovaluta znači da postoji više nego dovoljno sredstava da se nadoknade njihovi gubici - rekao je njen advokat Rodžer Sahota.
U prevari joj je pomagala i radnica restorana Đijan Ven, koja je prošle godine osuđena na šest godina i osam meseci zatvora.
Dok je učestvovala u kriminalnoj operaciji, preselila se iz malog stana iznad restorana u kuću vrednu više miliona funti u severnom Londonu.
Tvrdila je da su nekretnine koje je kupovala u inostranstvu bile namenjene poslodavcu u Kini, ali policija je saopštila da velika količina bitkoina i nedostatak dokaza o tome kako ih je dobila ukazuju na to da potiču iz kriminalnih izvora.
- Ovaj slučaj, koji uključuje najveću zaplenu kriptovaluta u Velikoj Britaniji, ilustruje obim kriminalnog profita dostupnog ovim prevarantima - saopštila je policija.
