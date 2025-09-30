Slušaj vest

Vojna baza Mekgvajr-Diks-Lejkherst u Nju Džersiju, u blizini Lejkvuda, je pod blokadom. Svim pripadnicima baze naređeno je da se odmah sklone zbog dojave o pucnjavi, javlja Jfeed.

Združena baza Mekgvajr-Diks-Lejkherst (JBMDL), ogromna vojna instalacija SAD koja se prostire u okruzima Barlington i Oušn u Nju Džersiju, oko 19 kilometara od ortodoksne jevrejske zajednice u Lejkvudu, stavljena je pod potpunu blokadu, a svim pripadnicima naređeno je da se "odmah sklone" zbog nepotvrđenih izveštaja o aktivnom napadaču.

Baza, koja obuhvata operacije Ratnog vazduhoplovstva, Kopnene vojske, Mornarice i Korpusa marinaca na površini od 42.000 ari, izdala je upozorenje preko zvaničnih kanala, naredivši onima koji su napolju da "potraže zaklon". Nema prijavljenih povređenih, a detalji o pretnji za sada su minimalni dok istraga traje.

Na društvenim mrežama širi se rasprava o ulozi baze kao velikog logističkog čvorišta (dom 87. eskadrile vazdušne baze i jedinica koje podržavaju globalne rasporede), uz izraženu zabrinutost korisnika zbog potencijalnog uticaja na obližnje zajednice poput Lejkvuda. Ovo nije prvi put da se JBMDL suočava s ovakvim situacijama.

Lokalne vlasti, uključujući kancelariju šerifa okruga Barlington i Državnu policiju Nju Džersija, nalaze se na licu mesta, a putevi oko baze (uključujući delove Auto-puta 70) mogu biti pogođeni blokadom.

Dok se situacija razvija, stanovnicima u blizini Lejkvuda savetuje se da izbegavaju područje i prate zvanične kanale. Očekuje se da će ubrzo biti proglašeno stanje bezbednosti ako se ponovi scenario iz 2023. godine, bez aktivne pretnje, samo lažna uzbuna proistekla iz opreza.