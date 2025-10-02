VELIKA TRAGEDIJA U ETIOPIJI: Srušile se skele na crkvi, poginulo najmanje 25 ljudi, više od 100 povređeno (FOTO)
Najmanje 25 ljudi je poginulo u sredu, a desetine su povređene u Amhari u severnoj Etiopiji usled toga što su se urušile skele na crkvi koja je u izgradnji, saopštile su tamošnje vlasti. Nesreća se dogodila ujutru u crkvi Mendžar Šenkora Arerti Marijam, dok su se vernici okupljali na godišnjoj proslavi Svete Marije.
Mnogi vernici su se popeli na drvene skele kako bi videli fresku na plafonu, a onda se, prema rečima očevidaca, noseća konstrukcija srušila.
"Svi smo se skupili radi molitve, ali se iznenada srušila skela i ljudi su počeli da padaju sa plafona", rekao je na licu mesta svedok Mikias Mebratu, koji je u tragediji izgubio trojicu prijatelja.
Sejum Altaje, lekar u lokalnoj bolnici, rekao je da među žrtvama ima dece i starijih osoba.
"Do sada smo potvrdili 25 mrtvih i preko stotinu povređenih", izjavio je on.
Prema njegovim rečima, bolnica traži pomoć od Crvenog krsta da bi zbrinula povređene.
Tešale Tilahun, lokalni administrator, upozorio je da bi broj žrtava mogao da poraste.
Kurir.rs/Beta