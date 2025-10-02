Slušaj vest

Najmanje 25 ljudi je poginulo u sredu, a desetine su povređene u Amhari u severnoj Etiopiji usled toga što su se urušile skele na crkvi koja je u izgradnji, saopštile su tamošnje vlasti. Nesreća se dogodila ujutru u crkvi Mendžar Šenkora Arerti Marijam, dok su se vernici okupljali na godišnjoj proslavi Svete Marije.

Mnogi vernici su se popeli na drvene skele kako bi videli fresku na plafonu, a onda se, prema rečima očevidaca, noseća konstrukcija srušila.

Foto: Samuel Getachew/AP

"Svi smo se skupili radi molitve, ali se iznenada srušila skela i ljudi su počeli da padaju sa plafona", rekao je na licu mesta svedok Mikias Mebratu, koji je u tragediji izgubio trojicu prijatelja.

Sejum Altaje, lekar u lokalnoj bolnici, rekao je da među žrtvama ima dece i starijih osoba.

"Do sada smo potvrdili 25 mrtvih i preko stotinu povređenih", izjavio je on.

Foto: Samuel Getachew/AP

Prema njegovim rečima, bolnica traži pomoć od Crvenog krsta da bi zbrinula povređene.

Tešale Tilahun, lokalni administrator, upozorio je da bi broj žrtava mogao da poraste.