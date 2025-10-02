Slušaj vest

Još jedno popularno letovalište turista širom sveta, a posebno evropskih turista, pogođeno je ekstremnim vremenskim prilikama. Snažne bujične poplave su nosile i potapale automobile i pretvarale ulice Sicilijeu brzake i reke.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako vozila plutaju ulicama u sicilijanskim mestima Agriđento i San Leone, dok su stanovnici ostali zarobljeni u svojim domovima.

Nestala žena na Siciliji

Usred haosa, prijavljeno je da je jedna žena nestala, a veruje se da ju je odnela bujica. Vlasti sumnjaju da je nestala u sredu kada je pokušala da izađe iz automobila zaglavljenog u vodi. Vatrogasci nastavljaju potragu.

Nestanak se dogodio neposredno nakon što je nemački turista poginuo u bujičnim poplavama u Spinjo Monferatu, na severu Italije.

1/5 Vidi galeriju Poplave na Siciliji. Bujica nosila i potapala automobile na ulicama. Foto: Printscreen/X

Nesreća na Ibici: Odron pogodio hotel

Ekstremno nevreme pogodilo je i Ibicu, gde se odron kamenja sručio na hotelski kompleks, povredivši troje ljudi. Na dramatičnim snimcima vidi se kako stene razbijaju zidove dok gosti panično istrčavaju na balkone.

Četiri osobe su bile zarobljene, a jedna je prevezena u privatnu bolnicu, dok su druge imale lakše povrede. Oko 220 gostiju evakuisano je u obližnje hotele u Plaja den Bosa.

Poplave širom Španije

Nevreme nije pogodilo samo Ibicu, snažne kiše zahvatile su i druge delove Španije. U Valensijisu bujice potapale i nosile automobile, dok su u Saragosi zabeleženi udari gromova i scene vozača zarobljenih u vozilima usred nabujalih voda.

Ulice su pretvorene u reke, a vetar je čupao drveće.

Crveni alarmi i upozorenja na nove poplave Taragona, Kasteljon i Valensija, uz ocenu da postoji "izuzetna opasnost". Za unutrašnjost Španije izdato je narandžasto upozorenje, a za Španska meteorološka služba (AEMET) izdala je crveno upozorenje za provincije, uz ocenu da postoji "izuzetna opasnost". Za unutrašnjost Španije izdato je narandžasto upozorenje, a za Alikante žuto.