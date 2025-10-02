Slušaj vest

Užasnuti turisti vrištali su dok su se stene i blato obrušavali na hotel na Ibici, tom prilikom povređeno je troje ljudi, a stotine njih su počeli da beže.

Dramatični snimci prikazuju kako se brdo iznenada urušava iza hotela sa četiri zvezdice, dok jedan turista viče: "O, Bože" dok kamenje pada na kompleks tokom jake kiše, piše britanski San. Gosti su istrčavali na balkone dok su stene padale.

Povređeni i evakuacija

Odron je pogodio Vibra Tropical Garden Apartments, blizu plaže Figueretas i grada Ibice. Četvoro ljudi bilo je zarobljeno, od kojih troje povređeno, dvoje lakše, a jedan je prevezen u privatnu bolnicu. Četvrti turista je ostao nepovređen.

Oko 220 gostiju evakuisano je tokom noći i premešteno u obližnje hotele u letovalištu Plaja den Bosa.

Uprava Ibice potvrdila je da su povređene još dve osobe zbog poplava - jedan penzioner je slomio nogu posle pada u otvorenu šahtu dok je prelazio poplavljenu ulicu.

Crveno upozorenje: Kiša pretvorila puteve u reke

Nevreme je pogodilo ostrvo kada je oluja "Gabrijel" zahvatila Mediteran. Meteorološki alarm podignut je sa narandžastog na crveni nivo, donoseći "biblijsku" količinu padavina.

Autoput ka aerodromu bio je neprohodan, pa su putnici pešačili s koferima do aviona. Jedan taksista izjavio je da je vožnja od 25 minuta postala tročasovna agonija, uključujući sat i po vremena provedenih u tunelu.

Šteta na luksuznim hotelima i aerodromu

Luksuzni hoteli nisu bili pošteđeni, u hotelu Pača deo krova se urušio, a voda se slivala unutra dok su zaposleni očajnički pokušavali da saniraju štetu.

Na aerodromu u Ibici voda je prodirala kroz krov. Operater AENA priznao je da su odvodi bili prezasićeni usled ogromne količine kiše u kratkom periodu.

