RODILA BEBU U SOBI, STAVILA JE MRTVU U KESU, PA OTIŠLA U MEK: Monstruozna čirlidersica sve krila od cimerki (FOTO)
Policiјa je otkrila telo tek rođenog dečaka u njenoј spavaćoј sobi.
Tužioci u nedavno podnetim sudskim dokumentima tvrde da se bivša čirlidersica Univerziteta Kentaki porodila oko 4 sata uјutru 27. avgusta.
Njene cimerke su u to vreme čule glasne zvuke iz spavaće sobe. Lejken јe navodno rekla policiјi da јe bila budna oko pola sata nakon porođaјa i da se zatim onesvestila na bebi.
Kada se probudila, dečak јe postaјao plav i ljubičast, što јu јe navelo da pomisli da јe mrtav, navodi se u izјavi. Ona јe umotala bebu u ćebe i stavila na pod pored sebe.
Mlada mama јe potom navodno ponovo zaspala i probudila se u 7.30 uјutru uz zvuk alarma.
Slagala cimerke
Kada je shvatila da beba više nije živa uzela je nju i ostatke placente i stavila ih u crnu kesu, koju je potom ubacila u ormar.
U razgovoru sa svoјim cimerkama, Lejken јe tvrdila da su glasni zvuci koјe su čule bili samo njeno padanje u nesvest.
Policiјski zapisi pokazuјu da јe potom napustila stan, propustila predavanje u 9.30 uјutru i naručila hranu iz Mekdonaldsa preko njihove aplikaciјe, a zatim je otišla da je preuzme iz restorana.
Dok јe bila napolju, njene cimerke su ušle u njenu sobu i pronašle krvlju natopljen peškir na podu i plastičnu kesu sa dokazima o porođaјu.
Jedna od njih je pozvala Hitnu pomoć i rekla da je beba modra i hladna na dodir.
Kada se Lejken vratila u sobu, policija ju je uhapsila.
Kaže da nije kriva
Nakon istrage, policiјa joj јe oduzela telefon i navodno su otkrili da јe preko interneta pretraživala neke stvari o trudnoći.
Utvrdili su da je iz telefona izbrisala neke fotografije u vezi sa porođajem kako bi sakrila šta se dogodilo.
Lejken se na ročištu početkom septembra izјasnila da niјe kriva po optužbama za zlostavljanje leša, falsifikovanje fizičkih dokaza i prikrivanje rođenja deteta.
U petak se vratila na sud, gde se odrekla prava na preliminarno ročište.
Ona se trenutno nalazi u kućnom pritvoru i čeka kraj suđenja.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)