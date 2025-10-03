Slušaj vest

Sirijska opservatorija za ljudska prava (SOHR) tvrdi, pozivajući se na "privatni izvor", da je Asad pušten iz bolnice u predgrađu Moskve u ponedeljak.

Izvor tvrdi da je Asad "bio otrovan" i da je motiv atentata bio "da se kompromituje ruska vlada i optuži za saučesništvo" u njegovoj smrti. Prema izveštaju, Asadovo stanje je sada "stabilno".

Stroge mere bezbednosti u bolnici - posetio ga brat Maher

Navodi se da je samo njegov bratMaher Asad imao dozvolu da ga poseti u bolnici, uz veliku bezbednosnu operaciju.

Ruska vlada do sada nije komentarisala ove tvrdnje. Nepotvrđeni izveštaji ranije su sugerisali da je hospitalizovan u "kritičnom stanju nakon trovanja".

Politički kontekst

Nove vlasti u Siriji zahtevaju Asadovu ekstradiciju, što Rusija za sada odbija. Predsednik Rusije Vladimir Putin lično je odobrio azil Asadu, njegovoj porodici i saradnicima .

Asad (60) nije viđen u javnosti od dolaska u Rusiju i pretpostavlja se da ga čuvaju ruske obaveštajne službe. Za sada ne postoji nezavisni dokaz da je Asad otrovan.

