Slušaj vest

Kako prenosi britanski Dejli mejl, pojavili su se izveštaji o pokušaju atentatana bivšeg sirijskog predsednika Bašara al-Asada u Moskvi. Asad je dobio politički azil u Rusiji nakon što je svrgnut pre deset meseci.

Sirijska opservatorija za ljudska prava (SOHR) tvrdi, pozivajući se na "privatni izvor", da je Asad pušten iz bolnice u predgrađu Moskve u ponedeljak.

Izvor tvrdi da je Asad "bio otrovan" i da je motiv atentata bio "da se kompromituje ruska vlada i optuži za saučesništvo" u njegovoj smrti. Prema izveštaju, Asadovo stanje je sada "stabilno".

Stroge mere bezbednosti u bolnici - posetio ga brat Maher

Navodi se da je samo njegov bratMaher Asad imao dozvolu da ga poseti u bolnici, uz veliku bezbednosnu operaciju.

Ruska vlada do sada nije komentarisala ove tvrdnje. Nepotvrđeni izveštaji ranije su sugerisali da je hospitalizovan u "kritičnom stanju nakon trovanja".

Bašar i Asma al Asad Foto: EPA Harish Tiyagi, EPA Xinhua Xu Yu, EPA str

Politički kontekst

Nove vlasti u Siriji zahtevaju Asadovu ekstradiciju, što Rusija za sada odbija. Predsednik Rusije Vladimir Putin lično je odobrio azil Asadu, njegovoj porodici i saradnicima .

Asad (60) nije viđen u javnosti od dolaska u Rusiju i pretpostavlja se da ga čuvaju ruske obaveštajne službe. Za sada ne postoji nezavisni dokaz da je Asad otrovan.

Pad Asada Foto: FOTO AP, 18 6 2016, FOTO AP, X/Printscreen/@samerdaboul6

Raniji izveštaji o zdravstvenim problemima

Prethodni izveštaj, dok je Asad bio u Rusiji manje od mesec dana, navodio je da se žalio obezbeđenju da se oseća loše i da ima probleme sa disanjem. Ova tvrdnja nije potvrđena.

(Kurir.rs/Daily Mail/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaBAŠAR AL ASAD OTROVAN?! Arapski mediji tvrde: Hitno je prebačen u bolnicu u Moskvi i u kritičnom je stanju?
baa.jpg
PlanetaAMERIKA JE ZA NJEGOVU GLAVU NUDILA 10 MILIONA DOLARA! Predsednik Sirije slobodno šeta po Njujorku u prvoj poseti lidera ove zemlje od 1967! (FOTO/VIDEO)
ahmaad.png
PlanetaUDARNO! Sirija uskoro potpisuje sporazum sa Izraelom!
x EPA Stephanie Lecocq Pool copy.jpg
PlanetaDAMASK IMA NOVI PLAN, JORDAN I AMERIKA PRISTALI: Evo šta će biti sa buntovnim Druzima u Siriji (FOTO)
Druzi.jpg