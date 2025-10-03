BAŠAR AL ASAD HITNO HOSPITALIZOVAN?! Pokušan atentat na bivšeg predsednika Sirije?! Jedino brat Maher mogao da uđe u bolnicu!
Kako prenosi britanski Dejli mejl, pojavili su se izveštaji o pokušaju atentatana bivšeg sirijskog predsednika Bašara al-Asada u Moskvi. Asad je dobio politički azil u Rusiji nakon što je svrgnut pre deset meseci.
Sirijska opservatorija za ljudska prava (SOHR) tvrdi, pozivajući se na "privatni izvor", da je Asad pušten iz bolnice u predgrađu Moskve u ponedeljak.
Izvor tvrdi da je Asad "bio otrovan" i da je motiv atentata bio "da se kompromituje ruska vlada i optuži za saučesništvo" u njegovoj smrti. Prema izveštaju, Asadovo stanje je sada "stabilno".
Stroge mere bezbednosti u bolnici - posetio ga brat Maher
Navodi se da je samo njegov bratMaher Asad imao dozvolu da ga poseti u bolnici, uz veliku bezbednosnu operaciju.
Ruska vlada do sada nije komentarisala ove tvrdnje. Nepotvrđeni izveštaji ranije su sugerisali da je hospitalizovan u "kritičnom stanju nakon trovanja".
Politički kontekst
Nove vlasti u Siriji zahtevaju Asadovu ekstradiciju, što Rusija za sada odbija. Predsednik Rusije Vladimir Putin lično je odobrio azil Asadu, njegovoj porodici i saradnicima .
Asad (60) nije viđen u javnosti od dolaska u Rusiju i pretpostavlja se da ga čuvaju ruske obaveštajne službe. Za sada ne postoji nezavisni dokaz da je Asad otrovan.
Raniji izveštaji o zdravstvenim problemima
Prethodni izveštaj, dok je Asad bio u Rusiji manje od mesec dana, navodio je da se žalio obezbeđenju da se oseća loše i da ima probleme sa disanjem. Ova tvrdnja nije potvrđena.
(Kurir.rs/Daily Mail/Preneo: V.M.)