Minhenski aerodrom u Nemačkojprivremeno je obustavio rad uveče 2. oktobra zbog sumnjivih dronova u okolini, saopštili su zvaničnici aerodroma.

Serija incidenata u vazdušnom prostoru NATO zemalja

Ovo zatvaranje usledilo je posle niza misterioznih opažanja dronova nad evropskim vazdušnim prostorom poslednjih dana, uključujući incident na severu Nemačke 26. septembra.

Obustava letova i posledice za putnike

Više prijava o dronovima zabeleženo je kasno uveče 2. oktobra, što je nateralo nemačku kontrolu letenja da najpre ograniči, a potom i obustavi letove malo posle 22 časa.

Zatvaranje je prizemljilo 17 aviona i pogodilo skoro 3.000 putnika. Petnaest dolazećih aviona preusmereno je ka Štutgartu, Nirnbergu, Beču i Frankfurtu. U saopštenju nije navedeno koliko je dronova primećeno u zoni aerodroma.

Slični slučajevi širom Evrope

Poslednjih nedelja slični dronovi poremetili su rad i na drugim velikim saobraćajnim čvorištima, uključujući aerodrome u Oslu (Norveška) i Kopenhagenu(Danska), koji su takođe privremeno zatvarani iz predostrožnosti.

Neidentifikovan dron je 29. septembra primećen iznad gasnog polja Slajpner u Severnom moru, kojim upravlja norveški Ekvinor. Dan kasnije, drugi dron je snimljen iznad aerodroma u Bronojsundu.

U Nemačkoj su 29. septembra prijavljeni veliki kvadkopteri u blizini luke Rostok dok su vlasti u pokrajini Šlezvig-Holštajn prijavile više dronova tokom noći 26. septembra.

Sumnje u nadzor infrastrukture

Nemački list Špigl je 1. oktobra objavio da su dronovi možda nadzirali kritičnu infrastrukturu.

Pojava dronova dešava se u trenutku povećanih tenzija zbog ruskih povreda vazdušnog prostora NATO zemalja.

Početkom septembra poljske snage oborile su nekoliko ruskih dronova koji su ušli u njihov vazdušni prostor tokom masovnog napada na Ukrajinu. Nekoliko dana kasnije, ruski dron je povredio i vazdušni prostor Rumunije, ali Bukurešt nije reagovao.

Takođe, 19. septembra tri ruska lovca MiG-31 nakratko su ušla u estonski vazdušni prostor, gde su ostala 12 minuta pre nego što su ih presrele NATO snage.