Ujedinjene nacije su danas ukazale da nema sigurnih utočišta za Palestince koji su primorani da napuste grad Gazu, a za "bezbedne zone" koje je Izrael odredio na jugu istoimene razorene palestinske teritorije kažu da su to "mesta smrti".

"Ideja o bezbednoj zoni na jugu (Pojasa Gaze) je farsa", rekao je Džejms Elder, portparol UNICEF-a (Dečjeg fonda Ujedinjenih nacija), govoreći iz Gaze novinarima u Ženevi, u Švajcarskoj.

Rekao je da se na jugu te palestinske teritorije "bombe bacaju sa zastrašujućom predvidljivošću, škole koje su bile određene kao privremena skloništa rutinski se svode na ruševine, a šatori su redovno su meta bombardovanja".

Od pokretanja napada z vazduha na Gazu u avgustu, pre kopnene ofanzive sredinom septembra, izraelska vojska je više puta pozivala Palestince da se presele na jug te teritorije.

Posebno je pozvala Palestince da se presele u "humanitarnu zonu" u Al-Mavasiju, na obali, gde će, kako je vojska rekla, dobiti pomoć, medicinsku negu i imati humanitarnu podršku.

Izrael je proglasio to područje "bezbednom zonom" već na početku rata, ali ga je od tada više puta napadao, tvrdeći da su ciljali palestinski islamistički pokret Hamas.

Al-Mavasi je "sada jedno od najgušće naseljenih mesta na planeti, neprihvatljivo je prenaseljeno i lišeno je najosnovnijih sredstava za preživljavanje".

Do kraja 2023. godine, UN su već počele da "dovode u pitanje ovaj koncept jednostrano proglašene bezbedne zone", podsetio je Elder, naglasivši da je "odgovornost okupacione sile, Izraela, da obezbedi da bezbedna zona ima sve bitne elemente za preživljavanje - hranu, sklonište i sanitaciju".

"Nijednog od tih elemenata nema dovoljno", rekao je dodavši da su UN u početku "barem pretpostavile da ova mesta neće biti bombardovana", ali tokom proteklih 18 meseci "bezbedne zone" su pogođene "desetine puta".

Humanitarne organizacije takođe osuđuju izuzetno nedovoljno snabdevanje Pojasa Gaze da bi se zadovoljile ogromne potrebe stanovništva.

"Da bismo se nosili sa ovom situacijom, naše kolege, posebno u bolnici Rafa, odlučile su da proizvode sopstvenu opremu", kao što su drvene štake, rekao je portparol Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK) Kristijan Kardon tokom brifinga za novinare.

MKCK je u sredu objavio da je primoran da privremeno obustavi rad u gradu Gazi zbog izraelskih vojnih operacija.

"U gradu Gazi više nema međunarodnog osoblja", rekao je Kardon za AFP, dodavši da ta organizacija širom Pojasa Gaze još ima 350 ljudi, uključujući 50 stranaca.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) traži humanitarne koridore da bi stigla do bolnica, rekao je njen predstavnik za palestinske teritorije, Rik Piperkorn.