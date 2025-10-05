Slušaj vest

Četvrta žrtva poplava u oblasti turističkog naselja Eleniteu Bugarskojotkrivena je sinoć, rekao je direktor Regionalne direkcije Ministarstva unutrašnjih poslova u Burgasu, viši komesar Vladimir Marinov.

- Dobili smo upozorenje od ruskog državljanina koji je rekao da je danas stigao iz Rusije nakon što nije mogao da kontaktira svoju suprugu. Porodica poseduje vilu u mestu Elenite, u delu gde je količina vode bila najveća - izjavio je Marinov, prenosi agencija BTA.

Kako se navodi, on je otišao na lice mesta i pokazao lokaciju kuće timu koji je sprovodio operacije čišćenja. Pronađeno je telo njegove supruge, žene stare 58 godina. Telo je bilo zatrpano blatom i ruševinama koje je nosio snažan poplavni talas.

- Uslediće pregled tela, uz proceduralne i istražne radnje. Na dojavu je odmah reagovano. Ovo je četvrti smrtni slučaj. Biće određen sudsko-medicinski pregled kako bi se utvrdio uzrok smrti - rekao je Marinov.

Ranije danas, BTA je prenela da se situacija u letovalištu Elenite i širem području Burgasa, na jugoistoku Bugarske, polako vraća u normalu nakon razornog poplavnog talasa koji je pogodio ovo bugarsko odmaralište.

Tokom prethodne noći, timovi Službe za protivpožarnu bezbednost i zaštitu stanovništva, zajedno sa jedinicama policije i žandarmerije, ostali su raspoređeni u tom području da bi obezbedili sigurnost stanovnika i turista koji su bili evakuisani.