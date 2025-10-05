STRAVIČNO NEVREME RUŠILO STABLA ŠIROM EVROPE! Nestala struja, otkazani letovi, oštećeni dalekovodi, objavljeni dramatični snimci! (FOTO/VIDEO)
Olujno nevreme koje je zahvatilo delove Evropeprouzrokovalo je otkazivanje letova i rušilo stabla, ali za sada nije prijavljena veća šteta. U više evropskih zemalja na sanaciji su angažovani pripadnici vatrogasnih službi.
U Briseluje do sada bilo oko 90 vatrogasnih intervencija, uglavnom zbog srušenih stabala ili slomljenih grana, izvestila je danas belgijska novinska agencija Belga, dodajući da su i u ostalim delovima zemlje obavljene brojne slične intervencije, a evidentirana je i materijalna šteta.
U Škotskoji Norveškojdeo domaćinstava je i danas bio bez snabdevanja električnom energijom, premda se očekivalo da će kvar biti saniran. Ali se to nije dogodilo zbog pada brojnih stabala koja su teže oštetila dalekovode.
Kako prenosi norveška televizija NRK, desetine hiljada domaćinstava na jugu i u centru te skandinavske zemlje i danas ujutro bili su bez struje, a nevreme je uticalo na brojne prekide u vazdušnom i železničkom saobraćaju.
U Škotskoj putnici mogu i dalje da očekuju prekide u železničkom saobraćaju s obzirom na to da se nastavljaju radovi na popravkama oštećenih delova, prenosi britanski Press Association Media.
U Nizozemskojje upozorenje na olujno nevreme, koje je izdato juče, danas ukinuto. Nije prijavljena veća šteta, ali su prijavljeni poremećaji u saobraćanju zbog srušenih stabala.
Na amsterdamskom aerodromu Šifol, na kom je juče otkazano oko 150 dolaznih i odlaznih letova, situacija se uglavnom normalizovala. Ali danas je ipak, zbog mera opreza, otkazano deset letova. Portparol aviokompanije KLM rekao je kako se očekuje da će tako i ostati.