Slušaj vest

U koordinisanoj međunarodnoj operaciji OPSON 14, koju su sprovele Evropol, Evropska služba za suzbijanje prevara (OLAF), Evropska komisija, kao i agencije za sprovođenje zakona iz 31 zemlje, uključujući i partnere iz privatnog sektora, zaplenjeno je više od 11.500 tona hrane i 1,4 miliona litara pića sumnjivog porekla i kvaliteta, a ukupna vrednost zaplenjenih proizvoda procenjuje se na oko 95 miliona evra.

Tokom operacije, prijavljeno je 631 lice pravosudnim organima, izdata je 101 poternica, prekinuto je 13 organizovanih kriminalnih grupa, zaplenjena je roba u vrednosti od 95 miliona evra, i izvršeno je 31.165 provera i inspekcija, navodi se u saopštenju Evropola.

Istekla roba ponovo ubačena u lanac snabdevanja

Jedan od glavnih trendova identifikovanih ove godine jeste infiltracija organizovanih kriminalnih grupa u kompanije za odlaganje otpada sa namerom da dobiju pristup hrani kojoj je istekao rok trajanja i koja čeka uništenje.

Kriminalci su zatim uklanjali originalne datume "najbolje upotrebiti do" ili rok trajanja koristeći rastvarače i štampali nove, falsifikovane datume na pakovanjima. Ovi prelepljeni proizvodi su se zatim ponovo uvodili u lanac snabdevanja. Što se tiče kvaliteta, oni mogu biti ne samo lošeg kvaliteta, već često predstavljaju i zdravstveni rizik, kao što se vidi u slučajevima koji uključuju konzerviranu ribu.

1/5 Vidi galeriju Zaplena hrane, velika akcija Evropola Foto: Evropol

Kao kriminalni način delovanja, praksa prelepljivanja hrane kojoj je istekao rok nije sasvim nova, ali njen trenutni obim je bez presedana.

Međutim, obim prevara u sektoru hrane i pića nije ograničen samo na ponovno štampanje lažnih rokova trajanja. Falsifikovanje hrane i pića i zloupotreba geografskih oznaka su među najčešćim prevarnim taktikama. Što se tiče falsifikovane i pogrešno označene hrane, maslinovo ulje i vina sa zaštićenom oznakom porekla ostaju snažno pogođene vrste proizvoda.

Pored toga, vlasti su videle nekoliko slučajeva mesa ili mesnih proizvoda prodatih restoranima ili potrošačima uprkos tome što su bili skladišteni u lošim uslovima ili kod klanica koje nisu poštovale zakonske i neophodne higijenske standarde. Slični načini delovanja primećeni su i sa morskim plodovima (npr. školjkama), koji više nisu bili pogodni za potrošnju, ali su se ipak prodavali.

Provere od sirovine do finalnog proizvoda

Prevara sa hranom i pićem predstavlja značajno i ozbiljno područje kriminala koje treba rešavati na nacionalnom i na međunarodnom nivou. Operacija OPSON je uspostavljena sa ciljem zaštite javnog zdravlja i bezbednosti širom EU.

Spisak prehrambenih proizvoda i proizvoda povučenih sa tržišta obuhvata širok spektar.

Vlasti su zaplenile osnovne namirnice kao što su voće, povrće, živina, meso, mesni proizvodi i morski plodovi. Spisak prehrambenih proizvoda takođe obuhvata slatkiše, masti i ulja, sa posebnim fokusom na maslinovo ulje. Pored toga, tokom OPSON XIV obuhvaćeni su i dodaci ishrani i aditivi.