MAKRONU U BRISELU VEĆ PIŠU POLITIČKU ČITULJU! Uznemirenost među EU diplomatama nakon još jednog pada francuske vlade: "Samo nam je još ovo trebalo" (FOTO)
Investitori i vlade u Evropi nemaju pojma šta će francuski predsednik Emanuel Makron da učini kako bi se izborio sa budžetskim deficitom i političkom krizom u zemlji, a ta neizvesnost ih plaši.
To navodi Politko u analizi situacije nakon ostavke francuskog premijera Sebastijan Lekorunua, koji se na vlasti nije zadržao ni mesec dana pošto je nasledio nešto dugotrajniju vladu Fransoa Bajrua.
Navodi se da se Evropa već suočavala sa toksičnim koktelom rata koji ruski predsednik Vladimir Putin vodi u Ukrajini, napada američkog predsednika Donalda Trampa na globalnu trgovinu i uspona ultradesničarskih populista širom regiona.
Onda je pala još jedna francuska vlada, uplašivši finansijska tržišta mogućnošću novih izbora koji bi mogli dovesti ultradesnicu bliže vlasti nego ikad.
U Briselu i drugim evropskim prestonicama, zvaničnici i diplomate izrazili su lična strahovanja da će liderske sposobnosti Makrona po međunarodnim pitanjima poput Ukrajine i Pojasa Gaze biti fatalno oslabljene.
Šta će biti s evrozonom?
Neki su se zabrinuli da bi cela ekonomija evrozone uskoro mogla da se nađe u opasnosti zbog toga.
- Francuska je prevelika da bi propala, tako da ova beskrajna politička nestabilnost dovodi celu evrozonu u opasnost - rekao je briselskom sajtu neimenovani diplomata iz zemlje EU.
On je, kao i drugi sagovornici Politika o ovoj temi, tražio da mu se garantuje anonimnost pošto komentariše domaću situaciju druge zemlje.
- To je glavna tema svih neformalnih razgovorima - dodao je taj izvor.
Za to postoji dobar razlog pošto je Francuska druga najveća privreda Evropske unije, vodeći igrač u G7, jedina nuklearna sila Unije i stalni član Saveta bezbednosti UN.
Podjednako značajno je i to što je pod Makronom bila politička pokretačka snaga EU kojoj je rival bila samo moć Nemačke.
Istovremeno, Makron je pokušavao da se odbrani od pretnje ultradesničarskog Nacionalnog okupljanja, koje konstantno vodi u anketama javnog mnjenja, dok se on istovremeno bori sa velikim budžetskim deficitom Francuske.
Ali njegove vlade nisu bile u stanju da u parlamentu izdejstvuju usvajanje mera za obuzdavanje javne potrošnje.
Dugotrajna politička pat pozicija sve više povećava verovatnoću novih parlamentarnih izbora pre kraja godine, donoseći nove mesece neizvesnosti.
Neki analitičari sada čak pominju i Makronovu prevremenu ostavku na mesto predsednika, iako njegov mandat na čelu države treba da se završi 2027. godine.
Svaki od ovih ishoda otvorio bi vrata ultradesničarskoj stranci Nacionalno okupljanje Marin le Pen da ostvari velike dobitke, potencijalno preokrećući naopako evropsku politiku i izazivajući talas nestabilnosti.
Glavna zabrinutost koju su izneli diplomate i zvaničnici EU u prestonicama zemalja članica jeste rizik po evrozonu.
Vrednost francuskih akcija i državnih obveznica je pala u poenedeljak nakon objave ostavke Lekornua, a i evro je oslabio u odnosu na dolar.
Francuski referentni berzanski indeks CAC 40 pao je za 1,4 odsto.
- Već postoji mnogo zabrinutosti oko ekonomije evrozone. Zaista nam ovo nije potrebno - rekao je vladin zvaničnik iz zemlje članice evrozone.
S druge strane, francuski zvaničnici su pokušali da umanje rizike.
Jedan je rekao da uprkos "složenosti" situacije i dalje postoji "pilot u kabini" u Ministarstvu ekonomije i da finansijska tržišta ne bi trebalo da preteruju u reakcijama.
Politiko navodi da nisu svi uvereni u to.
- Napori predsednika Makrona u proteklih osam godina učinili su Francusku najatraktivnijim mestom u Evropi za ulaganje. Trenutno ne vidim nijednog značajnog međunarodnog investitora koji bi izabrao Francusku, s obzirom na apsolutni nedostatak političke, a takođe i fiskalne jasnoće situacije - rekao je Gregoar Ros, programski direktor za Evropu i Rusiju u londonskom Četam hausu.
Političke čitulje
Navodi se da u Briselu pojedine EU diplomate već privatno "pišu" Makronovu političku čitulju.
Oni su ocenili da Makron, nakon što je po dolasku na vlast 2017. godine razbio dotadašnji kalup po kojem je oblikovana francuska politika, sada deluje kao lider čija je vlast na izmaju i čiji uticaj u Briselu brzo bledi.
Međutim, drugi EU diplomata govorio je za Politiko o Makronovom "nasleđu" moćnog mislioca koji je generisao mnoge ideje za pokretanje promena u Evropi i koji je ubedio druge lidere da prihvate neke od tih ideja.
On je podsetio da je koncept "strateške autonomije", koji EU čini samodovoljnijom po pogledu ekonomije i odbrane, nastao pre više godina u Parizu, zahvaljući Makronu.
Pošto Tramp odvlači SAD dalje od Evrope, to je ideja koja je sada sazrela u Briselu.
- Nije mnogo lidera voljno ni sposobno da razmišlja pet, pa čak ni dve godine unapred. Bio je tako dobar u tome - kazao je diplomatski izvor briselskog sajta.
(Kurir.rs/Politico.eu/Preveo i priredio: N .V.)