Slušaj vest

One su sada identifikovane.

Zemfira Muhtarov (12) iz Bruklina i Eba Morina (13) iz Menhetna pronađene su bez svesti i znakova života na krovu voza J linije koji je išao ka Bruklinu, na stanici u Vilijamsburgu, oko 3:10 ujutro u subotu, saopštila je policija.

Obe devojčice su preminule na mestu nesreće, čime je broj poginulih u ovom smrtonosnom, ali popularnom trendu „surfovanja na vozovima“ porastao na pet od početka godine, navela je njujorška policija.

„Sa teškim srcem obraćamo se za podršku nakon tragičnog gubitka moje voljene ćerke Zemfire, koja je poginula u strašnoj nesreći na stanici metroa“, napisao je njen otac, Ruslan Muhtarov, na stranici GoFundMe otvorenoj radi prikupljanja sredstava za sahranu i komemoraciju.

„Imala je 12 godina i trebalo je da napuni 13 za samo dve nedelje, bila je puna života, a oduzeta nam je prerano u bolnom događaju za koji verujemo da je bio nesrećan slučaj tokom surfovanja na vozu“, dodao je. „Nijedan roditelj ne bi smeo da doživi bol gubitka deteta, niti dete da izgubi život na tako tragičan način.

1/8 Vidi galeriju Dve devojčice poginule na vozu u Bruklinu Foto: Printscreen/nypost

„Borimo se da shvatimo ovaj ogroman gubitak i obraćamo se zajednici za pomoć da Zemfiri pružimo dostojanstven i pun ljubavi oproštaj koji zaslužuje.“

Zemfira i Eba su bile sa grupom od oko 15 tinejdžera koji su trčali po vozu pre nego što su nađene na krovu, rekli su svedoci policiji.

Policajci su razgovarali sa trojicom dečaka na stanici, a dvojicu su potom odvezli službenim kolima.

Trend „surfovanja na vozu“, podstaknut društvenim mrežama, u porastu je poslednjih godina, jer tinejdžeri objavljuju snimke svojih opasnih poduhvata, rekli su zvaničnici.

Šest osoba poginulo je tokom takvih pokušaja 2024. godine, dok je petoro izgubilo život 2023. godine.

Između 2018. i 2022. ukupno je pet ljudi stradalo vozeći se na krovu vozova.

„Srce mi se slama jer su dve mlade devojke izgubile život misleći da je vožnja spolja po vozu neka prihvatljiva igra“, izjavio je predsednik njujorškog saobraćaja Dimitrijus Kriklou.

„Roditelji, nastavnici i prijatelji moraju jasno da poruče voljenima: penjanje na voz nije ‘surfovanje’ - to je samoubistvo,“ dodao je. „Mislim na porodice koje tuguju, kao i na radnike u saobraćaju koji su pronašli ovu decu - svi su duboko potreseni tragedijom.“

Poslednja žrtva pre ove bio je Karlos Oliver (15) iz Bronksa, koji je pao sa voza linije 7 dok je ulazio u stanicu oko 2:45 ujutro 4. jula.

Dana 14. marta, Gustavo Uaman-Kvizpilema (12) iz Kvinsa teško je povređen dok se vozio na krovu voza linije 7.

Gustavo je preminuo četiri dana kasnije.

Zvaničnici MTA (njujorškog prevoznog sistema) apelovali su na roditelje da obrate pažnju i spreče decu da učestvuju u ovom opasnom trendu.

MTA od 2023. godine sprovodi kampanju „Ride Inside, Stay Alive“ („Vozi se unutra – ostani živ“) kako bi upozorili tinejdžere da ne izlaze na krovove vozova.