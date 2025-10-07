Izazvale su velike probleme, poplave i prekide u snabdevanju električnom energijom, dok su nadležni organi proglasili najviši nivo meteorološke uzbune - crveni meteoalarm.

U Bugarskoj je situacija najteža na jugu zemlje, gde je zbog obilnih padavina i poplava bez struje ostalo 51 naseljeno mesto, a više puteva je zatvoreno.

Nacionalni institut za meteorologiju i hidrologiju proglasio je crveni meteoalarm za osam okruga, gde se očekuje više od 65 litara kiše po kvadratnom metru.

"Izbegavajte putovanja"

Vlasti su upozorile građane da izbegavaju putovanja, prate uputstva službi za vanredne situacije i budu spremni na moguće evakuacije.

„Svaka rizična lokacija biće odmah zatvorena, a mostovi i kritična infrastruktura su pod pojačanim nadzorom“, saopštili su iz bugarskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vlada u Sofiji je najavila da će zatražiti pomoć iz Evropskog fonda za solidarnost, kako bi se sanirale štete u pogođenim regionima. Do sada je potvrđeno da su četiri osobe izgubile život u poplavama.

Na bugarskom primorju, u letovalištima Lozenec i Carevo, voda se izlila u niže delove grada, potopila prizemlja hotela i prekinula saobraćaj ka obali.

Lokalne vlasti su zatvorile škole i vrtiće kao preventivnu meru, dok su službe civilne zaštite raspoređene širom regije. U Carevu je zatvoren pristup putu ka plaži Nestinarka, a meštanima je savetovano da ne izlaze bez potrebe i da premeste životinje na bezbedne lokacije.

Uprkos jakim padavinama, vanredno stanje još nije proglašeno, ali je na terenu više od 200 pripadnika spasilačkih timova i policije koji tokom noći rade na ispumpavanju vode i kontroli mostova i brana.

Nevreme nije zaobišlo ni susednu Rumuniju, gde su meteorolozi produžili crveni meteoalarm za pet okruga i grad Bukurešt. Prema upozorenju Nacionalne meteorološke administracije (ANM), od 7. oktobra uveče do 8. oktobra u popodnevnim satima očekuje se od 100 do 140 litara kiše po kvadratnom metru, što može izazvati bujične poplave.

Padavine su već tokom noći izazvale izlivanje manjih reka i potoka, a službe za vanredne situacije (ISU) neprekidno rade na terenu.

„Situacija se menja iz sata u sat, ali nema prijavljenih žrtava. Naše ekipe su u pripravnosti širom zemlje“, saopštilo je rumunsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U okrugu Brašov, obilne padavine i sneg oborili su drveće i blokirali puteve. Vatrogasci i spasilačke jedinice intervenisali su u Predealu i Mojećuu, gde su čamcima izvlačili vodu iz poplavljenih podruma i uklanjali stabla sa puteva.

Spasioci rade 24 sata dnevno

Rumunska Uprava za vode saopštila je da je u prethodna 24 sata 35 hidroloških stanica zabeležilo više od 50 litara padavina po kvadratnom metru, a u pojedinim delovima zemlje i preko 80 litara.

Najveća količina padavina izmerena je na stanici Marunței na reci Iminog, u basenu reke Olt, gde je palo 80 litara po kvadratu.

Uprkos teškim uslovima, hidrolozi i spasioci rade 24 sata dnevno, prateći stanje na rekama i brdskim područjima kako bi sprečili veće poplave.

Nevreme koje je pogodilo Balkan deo je šireg talasa oluja koji poslednjih dana zahvata i delove Centralne i Istočne Evrope.

Stručnjaci upozoravaju da su ovakve vremenske nepogode sve češće i snažnije, što povezuju sa klimatskim promenama i porastom temperature mora i vazduha.