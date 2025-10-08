Li Gibson iz Lidsa u Engleskoj tužio je kladionicu "Betfer", u kojoj je potrošio 1,73 miliona evra, zato što ga nisu sprečili u tome, jer je trebalo da znaju da je "problematičan kockar".

Li Gibson (47), magnat nekretnina za izdavanje, rekao je sudu da je uložio više od 30.000 pojedinačnih opklada preko berze za klađenje Betfer-a između 2009. i 2019. godine.

Kako je rekao, u početku mu je to bilo zanimljivo i uzbudljivo, međutim, njegovi gubici su postali neodrživi, a u martu 2019. godine njegov nalog je trajno suspendovan. On je potom tužio Betfer, tvrdeći da je trebalo da zna da je on "problematičan kockar" i da je kompanija za klađenje bila dužna da ga ranije zaustavi.

Slučaj je prošle godine odbio sudija Visokog suda, međutim, njegov zahtev za oko 1,15 miliona evra odštete ove nedelje trebalo bi da saslušaju trojica sudija Apelacionog suda.

Advokati kažu da bi slučaj mogao imati ogromne posledice po industriju onlajn klađenja, jer će razjasniti koje su dužnosti kompanija za onlajn klađenje prema kockarima.

"Trebalo je da znaju!"

Gibsonov advokat Jaš Kulkarni rekao je da je klađenje gospodina Gibsona bilo usmereno na "nezgodna fudbalska tržišta sa tačnim rezultatom, ponekad u nejasnim igrama i u iznosima do 20.000 funti".

Kulkarni je rekao da je sudija trebalo da utvrdi da je Betfer "znao ili je trebalo da zna" da je Gibson "problematičan kockar" i da je, pošto ga je tretirao kao VIP osobu sa sopstvenim menadžerom za odnose, preuzeo dužnost da se o njemu pravilno brine.

- Dokazi su pokazali da je Betfer znao ili imao dostupne informacije koje pokazuju da gospodin Gibson juri svoje gubitke, da je pozajmljivao novac ili prodavao nešto za kockanje i da se kockao na nivou koji je bio u granicama koje je mogao da priušti od svojih prihoda - rekao je Kulkarni.

Betfer je na kraju 2019. godine odustao od Gibsona kao klijenta, ali je on nastavio da ih tuži, tvrdeći da su "znali ili je trebalo da znaju" za njegov problem i da je trebalo ranije da ga zaustave.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Tražio je odštetu za iznose koje je izgubio kockajući se tokom šest godina pre podnošenja sudskog zahteva 2021. godine, u ukupnom iznosu od oko milion funti.

Na kraju suđenja prošle godine, sudija Najdžel Berd je rekao da nije uveren da je Betfer trebalo da zna za njegov problem sa kockanjem, s obzirom na to da je on sam pokušao da ga sakrije.

- Gospodin Gibson je dosledno i često uveravao Betfer da je u stanju da finansira svoje kockanje, uključujući i svoje gubitke, i nijedna od informacija koje je pružio Betferu nije pružila drugačiju sliku - rekao je sudija.

Advokati kompanije Betfer tvrde da je odluka sudije Berda bila ispravna i pozivaju Apelacioni sud da je potvrdi.