Rusija intenzivira svoju propagandnu kampanju i psihološke operacije protiv zapadnih država dok prelazi u "nultu fazu" priprema za potencijalni rat sa NATO, tvrdi vodeći američki bezbednosni institut.

Međunarodni servis poljske nacionalne televizije TVP prenosi da, prema proceni Instituta za proučavanje rata (ISW) iz Vašingtona, Moskva izgleda da je započela "usklađene pripreme“ kao deo "faze uspostavljanja uslova" osmišljene kako bi se postavili temelji za mogući sukob velikih razmera u budućnosti.

Od početka ruske opšte invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, Rusija je optuživana za vođenje hibridne ratne kampanje protiv zemalja NATO koja je uključivala sabotažu, ometanje elektronskog ratovanja, blokiranje GPS signala i podmetanje požara.

U izveštaju ISW se navodi da je poslednjih nedelja došlo do povećanja hibridne aktivnosti, a najistaknutiji primer je masovni upad dronova u poljski vazdušni prostor u septembru ove godine.

- Ovaj obrazac organizovane aktivnosti sugeriše da je Rusija ušla u prvu fazu priprema – "nultu fazu" – da bi prešla na viši nivo rata od onog u kojem je Rusija trenutno angažovana, kao što je na primer budući rat NATO i Rusije - ocenili su analitičari ISW.

Međutim, oni su upozorili da nisu sigurni "da li je Kremlj odlučio da se angažuje na toliko višem nivou rata niti u kom vremenskom roku se može očekivati da Kremlj to učini", ali su naveli da Moskva već neko vreme pravi dugoročne planove.

Hibridno ratovanje

U dokumentu ISW piše da Moskva koristi propagandu, kao i hibridno ratovanje, da bi se pripremila za mogući budući rat.

Jedan od primera istaknutih u izveštaju objavljenom u ponedeljak jeste tvrdnja ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) da Velika Britanija planira da koristi ruske vojnike koji se bore na strani Ukrajine kako bi izvodili sabotaže.

Vašingtonski institut je ocenio da je navodna zavera bila da se "izvrši napad na brod ukrajinske mornarice ili strani civilni brod u evropskoj luci" u okviru operacije "pod lažnom zastavom", odnosno napada sa ciljem da se suprotna strana lažno optuži da ga je izvela kako bi došlo do rata.

Navodi se da je SVR navodno saopštio da će Velika Britanija naoružati svoje "marionete" podvodnom opremom kineske proizvodnje, a zatim optužiti Kinu da je podržala ruske operativce u tom napadu.

- Tvrdnja SVR od 6. oktobra sledi slične lažne tvrdnje SVR usmerene na evropske države, poput Poljske, Moldavije i Srbije, a SVR je poslednjih nedelja sve češće izdavao takve izjave, što predstavlja novi usklađeni obrazac aktivnosti - piše u izveštaju ISW.

Cilj Rusije smanjenje zapadne podrške Ukrajini

Američki analitičari su naveli da je cilj Rusije da kroz kampanje dezinformisanja poseje strah i podele u zapadnim društvima i oslabi odlučnost NATO.

- Rusija pokušava da natera Evropljane da smanje podršku Ukrajini iz straha da će njihova kontinuirana podrška povećati broj otvorenih ili prikrivenih napada Rusije - navodi ISW, dodajući da je ključni strateški cilj da se zapadne zemlje primoraju da donose političke odluke koje zapravo koriste Rusiji.

Kampanja takođe služi u domaće svrhe tako što "zapadne aktere – a ne Rusiju – predstavlja kao odgovorne za napade ili pretnje napadima", čime se "stvaraju uslovi za opravdanje i pridobijanje javne podrške za svaku moguću buduću rusku agresiju protiv NATO".

Podseća se da je od masovnog upada dronova u Poljsku 10. septembra, nekoliko zemalja EU i NATO prijavilo je sumnjive aktivnosti dronova, uključujući Dansku, Holandiju, baltičke države i Rumuniju.

Moskva je više puta negirala bilo kakvu odgovornost za incidente.

