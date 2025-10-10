Slušaj vest

Čitav region je u stanju visoke pripravnosti zbog obilnih kiša.

Španska meteorološka agencija AEMET izdala je juče crveno upozorenje na obilne kiše u turističkom letovalištu Alikante, u Valensiji. Područje je pretrpelo katastrofalne poplave u oktobru prošle godine, koje su odnele živote 220 ljudi.

- Ekstremna opasnost. Poplave i bujice su moguće. Pratite savete civilne zaštite - saopštio je AEMET na X.

Meteorolozi su takođe rekli da bi ukupna količina padavina mogla da pređe 140 milimetara za 12 sati, posebno u Valensiji.

Očekuje se da će biti pogođeni i drugi mediteranski priobalni regioni, uključujući susednu pokrajinu Mursiju i Balearska ostrva.

Očekuje se da će obilne kiše početi danas oko 10 časova i trajaće do ponedeljka.

Pljuskovi bi mogli da izazovu lokalne poplave u nižim područjima, potocima i jarugama, tako da je potencijalni nivo opasnosti od ove situacije visok, dodaje se u upozorenju.

Hitne službe su takođe u pripravnosti na ostrvu Ibica, gde je na snazi narandžasto upozorenje zbog kiše i oluja, izveštava Dejli mejl.

Podsetimo se da je prošlogodišnja katastrofa izazvala proteste stanovnika koji su optužili zvaničnike da nisu blagovremeno izdali upozorenja.

Prošlog meseca, španski region je ponovo pogodila jaka kiša, koja je zatvorila brojne škole i univerzitete, a takođe je izazvala poremećaj železničkog i drumskog saobraćaja i lokalne poplave.