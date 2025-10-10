Prva dama Melanija Tramp rekla je da se osmoro ukrajinske dece ponovo spojilo sa porodicama posle razgovora sa Putinom.
Prva dama SAD iznenadila
MELANIJA TRAMP IMA SPECIJALNI ODNOS S PUTINOM: Imam direktne sastanke i pozive s ruskim predsednikom preko nezvaničnih kanala
Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp privukla je veliku pažnju javnosti izjavom o svom odnosu sa Vladimirom Putinom predsednikom Rusije.
"Imam direktne sastanke i pozive sa Putinom, preko nezvaničnih kanala", rekla je supruga Donalda Trampa, aktuelnog šefa bele kuće.
Prva dama Melanija Tramp rekla je da se osmoro ukrajinske dece ponovo spojilo sa porodicama posle razgovora sa Putinom.
U avgustu je prva dama SAD napisala pismo Putinu i zamolila njenog muža da mu ga lično uruči tokom sastanka sa ruskim predsednikom na Aljasci.
Kurir.rs/Telegraf/Agencije
