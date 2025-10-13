Slušaj vest

Bujične poplave uzrokovane obilnim kišama izazvale su haos u severoistočnoj španskoj regiji Kataloniji, gde su, prema rečima tamošnjih vlasti, brojni ljudi ostali zarobljeni u svojim vozilima. Oluja Alis pogodila je i ovaj deo Evrope.

Na društvenim mrežama pojavili su se dramatični snimci koji prikazuju kako se bujice prljave vode slivaju ulicama gradova La Rapita i Santa Barbara u pokrajini Taragona, doslovno noseći sve pred sobom.

Poplave u Španiji Foto: Printscreen/X

Španska državna meteorološka agencija AEMET proglasila je najviši, crveni stepen upozorenja za priobalnu pokrajinu, dok je Civilna zaštita Katalonije pozvala građane da ostanu u svojim domovima, posebno u području delte reke Ebro.

- Situacija je ozbiljna, a prognoze najavljuju dodatne padavine - rekla je Kristina Vićente iz AEMET-a, javlja list La Vanguardia.

Meteorolozi upozoravaju kako bi moglo da padne čak 180 milimetara kiše za samo 12 sati, što je nivo koji u ovom delu Španije izaziva velike poplave. Za sada nema zvaničnih izveštaja o povređenima ili stradalima, ali je šteta već sada velika.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova obustavljeni su svi polasci vozova iz Barselone i Valensije duž mediteranskog koridora, koji povezuje priobalne gradove.

Teško nevreme proteklih dana je pogodilo i druge delove jugoistočne Španije, uključujući i Balearska ostrva, gde su takođe zabeleženi obilno nevreme i poplave.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Preneo: V.M.)

