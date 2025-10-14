Slušaj vest

G7 i Vašington zahtevaju da turski predsednik Redžep Tajip Erdogan zabrani uvoz ruske nafte i gasa, ali je Turska u velikoj meri zavisna od ruskih energenata, a ima i koristi kada je reč o cenama.

To navodi Dojče vele koji podseća da je nedavno u Ovalnom kabinetu zabeležena jedna scena vredna pažnje.

Američki predsednik Donald Tramp bio je izuzetno rečit i oduševljen dok je novinarima hvalio svog turskog kolegu Redžepa Tajipa Erdogana: „Imamo dobar odnos. On radi veoma dobar posao u svojoj zemlji. Veoma je cenjen čovek. Svi ga poštuju. I ja ga poštujem.“

Zemlje G7 takođe su pojačale pritisak. Nakon virtuelnog sastanka pre dve nedelje, sedam vodećih zapadnih industrijskih zemalja – Nemačka, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Italija, Japan i SAD – zajednički su poručile da je vreme za „maksimiziranje pritiska na ruski izvoz nafte“. To bi trebalo da smanji prihode koji su Moskvi potrebni za rat.

Do sada Turska nije odgovorila na Trampove izjave ili zahtev G7. To ne čudi, jer je energetska zavisnost najranjivije mesto zemlje na Bosforu. Turska je u velikoj meri zavisna od Rusije kada je reč o snabdevanju energentima.

Činjenice i podaci o turskoj energetskoj zavisnosti

Prema podacima Turske regulatorne agencije za energetska tržišta (EPDK), 66 odsto turskog uvoza nafte i naftnih derivata prošle godine je otpalo na Rusiju. Prema vodećem energetskom stručnjaku Nedždetu Pamiru, taj procenat je godinu dana ranije bio i veći i iznosio je 68 odsto – dok je do kraja 2022. bio 41 odsto.

Visoki procenti uvoza direktna su posledica ruske agresije protiv Ukrajine: Turska ima koristi od činjenice da je Rusija pod pritiskom zbog sankcija EU i privremeno nudi svoju naftu i do 15 odsto ispod međunarodnih tržišnih cena. Zabrana uvoza ne samo da bi ugrozila bezbednost snabdevanja Turske, već bi i uklonila tu jasnu prednost kada je reč o cenama.

Ankara je takođe 2024. godine 41 odsto uvoza prirodnog gasa nabavljala iz Rusije. Ruski gas se u Tursku isporučuje prvenstveno putem gasovoda Plavi tok (Mavi Akim) i Turski tok (Türk Akim).

Prema izveštaju Turske komore mašinskih inženjera, udeo fosilnih goriva na energetskom tržištu zemlje 2022. godine iznosio je oko 84 odsto, dok je udeo obnovljivih izvora energije bio samo 16 procenata.

Odbijanje Moskve i strategija Ankare

Odmah nakon Trampovog sastanka s Erdoganom, oglasio se Kremlj.

Portparol Dmitrij Peskov naglasio je da gasovodi prema Turskoj nastavljaju da rade „punim kapacitetom“. Neće biti prekida sve dok je protok gasa „koristan“ za Tursku. Peskov je istakao stav Moskve: „Turska je suverena država koja sama donosi odluke o saradnji s nama.“

Posmatrači ne očekuju da će Turska u narednim godinama zaustaviti uvoz energije iz Rusije. Umesto toga, Ankara sledi tihu strategiju: diverzifikaciju.

Tokom Erdoganove nedavne posete SAD, državna kompanija BOTAS potpisala je dva dugoročna ugovora o proširenju svojih izvora snabdevanja prirodnim gasom: sporazum s američkom kompanijom Mercuria o isporuci ukupno 70 milijardi kubnih metara ukapljenog prirodnog gasa (LNG) tokom 20 godina počevši od 2026; takođe je najavljen preliminarni sporazum sa "Vudsajd enerdži" za 5,8 milijardi kubnih metara LNG.

Kadri Tastan, stručnjak za Tursku u američkom Nemačkom Maršalovom fondu, napominje da je turska vlada poslednjih godina zaista uložila velike napore u diverzifikaciju svojih izvora kako bi osigurala energetsku bezbednost. Istovremeno, podstiče i domaće izvore energije, posebno obnovljive izvore.

Prema njegovom mišljenju, novi sporazumi sa SAD ne sadrže samo diversifikaciju, već i strateški aspekt. Politički odnosi sa SAD poslednjih godina bili su zategnuti, podseća Tastan. Prioritet predsednika Trampa jeste da učini Ameriku vodećom energetskom zemljom i poveća prodaju fosilnih goriva poput LNG.

Takvi energetski sporazumi mogli bi da postanu olakšavajući faktor za pregovore o drugim političkim pitanjima sa SAD, nastavlja Tastan. Tramp vodi carinski rat, a ovde bi kupovina LNG mogla da se koristi kao pregovaračka poluga, po sistemu: „Gledajte, mi kupujemo više LNG, a zauzvrat biste mogli da nam izađete u susret po nekom drugom pitanju.“

Osim sa SAD, Turska je poslednjih godina potpisala ugovore o tečnom prirodnom gasu i sa Egiptom, Alžirom, Katarom i Nigerijom.

Ankara zavisna od Moskve za nuklearnu energiju i lignit

Turska je takođe u velikoj meri zavisna od Rusije za druge izvore energije. U 2022. godini zemlja je pokrivala 43 odsto svojih potreba za lignitom iz ruskog uvoza. Nadalje, prvu nuklearnu elektranu, Akuju, na jugu Turske gradi ruska državna kompanija "Rosatom". Završetak je više puta odlagan zbog ruskih sankcija.

Prema turskom ministru energetike Alparslanu Bajraktaru, sada je planirano da počne s radom sledeće godine. Očekuje se da će elektrana biti u potpunosti dovršena do 2028. godine.