Brendon (30) i Rejčel Dumovič (29) pronađeni su 6. oktobra u parkiranom vozilu, oboje sa ranama od vatrenog oružja.

Par, koji se upoznao još u osnovnoj školi, venčao se u oktobru prošle godine nakon dve godine veze.

Njihova tela otkrio je policajac koji je primetio automobil sa uključenim migavcima.

Vozilo je pronađeno u stambenom delu grada Harvard, u Ilinoisu, oko 120 kilometara od Čikaga. Zanimljivo je da niko od lokalnih stanovnika nije pozvao policiju.

Rejčel je sedela za volanom, dok je Brendon bio na mestu suvozača. Policija je u automobilu pronašla i pištolj.

Tela su pronađena oko 23:45 po lokalnom vremenu, a nekoliko sati ranije Rejčel je objavila zagonetnu poruku na društvenim mrežama.

„Zauvek u potrazi za zalascima sunca. Volela bih da smo ponovo u Grčkoj“, napisala je.

Takođe je promenila svoju profilnu sliku na Facebooku u zajedničku fotografiju sa suprugom.

Bračni par Dumovič Foto: Printscreen/Facebook

U novembru prošle godine, Rejčel je delila slike sa svojeg i Brendonovog putovanja na Santorini. Na fotografijama su oboje nasmejani, a Rejčel je objavila snimke zalazaka sunca i prelepih pejzaža.

„Život je u poslednje vreme pomalo lud, ali medeni mesec je bio fantastičan“, napisala je tada.

„Volela bih da opet možemo negde da otputujemo. Najlepši trenuci bili su krstarenje pri zalasku sunca i upoznavanje svih uličnih mačaka.“

Brendon je objavio veridbu u julu 2023. Na slici se vidi Rejčel sa velikim osmehom, dok pokazuje verenički prsten, a Brendon je grli oko struka. Zaprosio ju je tokom posete jezeru u Viskonsinu.

Brendon i Rejčel bili su prijatelji više od 15 godina. Rejčel je jednom otkrila da joj je prvi put privukao pažnju kada mu je ukrala kolonjsku vodu iz ormarića u školi.

Prema porodičnoj čitulji, Rejčel je u srednjoj školi bila vrhunska sportistkinja - bavila se navijanjem i atletikom, a kasnije je diplomirala poslovnu administraciju na Univerzitetu u Viskonsinu.

Porodica ju je opisala kao osobu poznatu po ambiciji, energiji i duhu:

„Svojim vedrim duhom, brzim umom i iskrenim humorom unosila je radost i smeh u svaku prostoriju.“

Rejčel je volela putovanja, kuvanje i život pored jezera.

Policija je saopštila da njihove smrti ne deluju sumnjivo i da nema opasnosti po javnost.

(Kurir.rs/The Sun)

