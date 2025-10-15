Slušaj vest

Napetosti između Avganistana i Pakistana naglo su porasle proteklih dana, posle razmene smrtonosne vatre između suseda, što je izazvalo strah od šireg sukoba.

Borbe su usledile posle napada prošlog četvrtka u avganistanskoj prestonici Kabulu i pograničnoj provinciji Paktika, za koje su Talibani optužili Pakistan, iako Islamabadzvanično nije priznao odgovornost.

Ovaj sukob poklopio se sa istorijskom posetom avganistanskog ministra spoljnih poslova Amira Kana MutakijaIndiji– glavnom rivalu Pakistana – što je izazvalo zabrinutost u Islamabadu. Stručnjaci upozoravaju da ovi napadi mogu označiti novu eru nestabilnosti za dve zemlje koje su, uprkos čestim okršajima na spornoj granici, godinama održavale strateške odnose.

Napad je izazvao pozive na smirivanje tenzija od strane Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Katara, dok je američki predsednik Donald Tramp ponudio da posreduje u mirovnim pregovorima.

Najveća eskalacija poslednjih godina

Talibani su optužili Pakistan da je izveo "neviđeni, nasilni i gnusan" napad na ciljeve u Kabulu i Paktiki u četvrtak uveče. Islamabad nije zvanično preuzeo odgovornost, ali je pakistanski vojni zvaničnik general-potpukovnik Ahmed Šarif Čaudri izjavio da postoji "dokaz" da se "Avganistan koristi kao baza za izvođenje terorizma protiv Pakistana".

Pakistan već dugo optužuje Kabul da pruža utočište pakistanskim talibanima (TTP), što avganistanski talibani negiraju. Od dolaska talibana na vlast 2021. Pakistan se suočava s porastom islamističkog nasilja.

U subotu uveče talibani su izveli, kako su rekli, odmazdne napade na pakistanske snage u pograničnim oblastima Kunara i Nangarhara.

Pakistan je uzvratio "neisprovociranim" udarima i kopnenim akcijama protiv talibanskih kampova i mreža u Avganistanu. Talibani su saopštili da su obustavili operacije oko ponoći, nakon posredovanja Katara i Saudijske Arabije.

Obe strane prijavile su različite brojke poginulih - Pakistan tvrdi da je ubio više od 200 talibana i militanata, dok talibani navode da su poginula 58 pakistanska vojnika (Pakistan priznaje 23 stradalih).

Duga i složena istorija odnosa Pakistan i Avganistan imaju dugu i složenu istoriju, sa čestim sukobima duž svoje planinske granice od 2.575 kilometara, poznate kao "Durandova linija"

Pakistan je bio jedan od glavnih saveznika talibana tokom njihove pobune protiv avganistanske vlade početkom 2000-ih. Zemlje imaju jake trgovinske veze i međusobne istorijske kontakte. Pakistan je decenijama primao milione avganistanskih izbeglica, iako je poslednjih godina počeo da ih proteruje, navodeći za to bezbednosne razloge.

Odnosi su se pogoršali zbog porasta napada TTP-a, koji je prema podacima nezavisne organizacije ACLED u protekloj godini izveo više od 600 napada na pakistanske snage.

Pakistanska vojska je nakon poslednjih sukoba poručila da "preferira diplomatiju", ali "neće tolerisati podmuklu upotrebu avganistanske teritorije za terorizam protiv Pakistana". U nedelju je Pakistan zatvorio dva glavna granična prelaza sa Avganistanom.

Uloga Indije

Pakistanska vojska je saopštila da se "ozbiljna provokacija" dogodila tokom posete talibanskog ministra spoljnih poslova Indiji – glavnom rivalu Pakistana, s kojim je ranije ove godine već došlo do kratkog sukoba.

Talibani i Indija otvoreno su pokazali zbližavanje. Nju Delhi je objavio da će ponovo otvoriti ambasadu u Kabulu, a posetu Mutakija nazvao "važnim korakom u jačanju prijateljskih veza".

Analitičar Antoan Leveks iz Međunarodnog instituta za strateške studije izjavio je da su Indija i Pakistan "krvavo konkurisali za uticaj u Avganistanu decenijama unazad", te da je talibanska poseta Indiji "izazvala nesigurnost Pakistana na istočnoj i zapadnoj granici".

Pakistan je dugo smatrao dobre odnose s Avganistanom ključem za balansiranje moći u odnosu na Indiju. Zato je, uprkos savezništvu sa SAD i NATO u "ratu protiv terora", tajno podržavao talibane dok nisu bili na vlasti, navodi analitičarka Perl Pandja iz ACLED-a.

- Ipak, ta računica očigledno se nije isplatila - rekla je Pandja.

Reakcije iz sveta

Katar, Saudijska Arabija, Kina i Rusija pozvali su na smirivanje tenzija.

Katar je izrazio "zabrinutost zbog mogućih posledica po bezbednost i stabilnost regiona". Saudijska Arabija, koja je nedavno potpisala odbrambeni sporazum s Pakistanom, pozvala je na "uzdržanost i dijalog".

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da "iskreno želi da obe zemlje usmere pažnju na širu sliku i reše nesuglasice putem dijaloga". Rusija je takođe pozvala na diplomatsko rešenje.

Pandja očekuje da će Kina, "koja ima ekonomske interese u obe zemlje i često posreduje između njih", pomno pratiti situaciju.

Sukob je privukao i pažnju Donalda Trampa, koji je ponudio da posreduje.

- Čujem da sada postoji rat između Pakistana i Avganistana. Dobar sam u rešavanju ratova i postizanju mira - rekao je Tramp novinarima u avionu dok je putovao u Izrael.

Šta ovo znači za buduće odnose?

Iako su obe zemlje poslale signale da žele deeskalaciju, nedavni sukobi mogli bi označiti novu fazu nestabilnosti.

- Ranije su ciklični talasi oružanih napetosti obično prestajali kada bi obe strane postigle svoj cilj - rekao je Leveks, dodajući da Pakistan sebe vidi kao "faktor stabilnosti u regionu".

Pandja upozorava da bi, ako Pakistan zaista stoji iza napada u Kabulu, to predstavljalo "crvenu liniju" u njihovim odnosima. Poslednji strani vazdušni udar na Kabul dogodio se 2022. godine, kada su SAD ubile vođu Al Kaide, Ajmana al-Zavahirija.

- Dalji razvoj odnosa zavisiće od toga da li će ova eskalacija naterati talibane da promene odnos prema TTP-u, što je suština problema - rekla je Pandja.

- TTP je ratovao zajedno sa talibanima protiv SAD i NATO-a, pa postoji nevoljnost unutar pokreta talibana da se ozbiljno obračunaju s njima. Ostaje da se vidi da li će rastući geopolitički pritisak naterati talibane na preispitivanje te politike.

U novim sukobima na granici Avganistana i Pakistana poginulo 15 civila

Najmanje 15 civila je poginulo, a oko 100 je ranjeno u novim sukobima na granici Avganistana i Pakistana, saopštili su danas avganistanski zvaničnici.U avganistanskom regionu Spin Boldak, gde su novi sukobi izbili noćas, korišćene su minobacačke granate.

Zvaničnici okružne bolnice Spin Boldak rekli su da je među povređenima više od 80 žena i dece.

