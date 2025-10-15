MELANIJA IGRA KORISNU ULOGU Lavrov: Trampova supruga pomaže u rešavanju ukrajinskog sukoba
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je danas da supruga predsednika SAD, Melanija Tramp, igra korisnu ulogu u rešavanju ukrajinskog konflikta, posebno u pitanjima vraćanja dece porodicama.
"Veoma korisnu ulogu igra supruga predsednika SAD, naročito u pitanjima vraćanja dece porodicama... Kao što je njen suprug i njegov tim 'zagrizao' u razumevanje osnovnih uzroka celokupnog konflikta, tako je i Melanija Tramp posvetila značajnu pažnju tome da razjasni šta se zaista dešava sa ovom decom. Stepen laži oko ovog pitanja je užasan", rekao je Lavrov u intervjuu za Komersant.
On je dodao da radni kontakti Rusije i SAD idu putem različitih kanala i po raznim pitanjima, ali kontakti na najvišem nivou trenutno nisu planirani.
"Radni kontakti idu putem različitih kanala i po različitim pitanjima. Kontakti na najvišem nivou trenutno nisu planirani“, rekao je Lavrov.
Ruski ministar spoljnih poslova napomenio je i da izjave Donalda Trampa u vezi sa isporukama raketa "tomahavk" Ukrajini ni na koji način ne utiču na ono što su američki lider i predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarali na Aljasci, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
"Nikakve njegove izjave o 'tomahavku' ne utiču na ono što je suštinski bilo predmet razgovora na Aljasci. Čak bih rekao - i suštinski i praktično", istakao je Lavrov.
Tramp je ranije izjavio da je skoro doneo odluku o mogućim isporukama "tomahavk" raketa Ukrajini, ali da želi da razume kako režim u Kijevu namerava da ih koristi.
Predsednik Rusije Vladimir Putin je naglasio da bi upotreba tih krstarećih raketa od Kijeva nanela štetu odnosima između Rusije i SAD.
On je dodao da bi njihova upotreba u Ukrajini bila nemoguća bez direktnog učešća američkih vojnika.
