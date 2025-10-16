GLJIVICE ZATVARAJU OBJEKAT Muzej u Francuskoj napale opasne plesni, vlasti primorane da naprave novu zgradu (VIDEO)
Muzej u gradu Brestu zatvoren je na osam ili devet godina jer mu je potrebna kompletna obnova nakon otkrića opasne plesni, kako bi se sprečilo trajno oštećenje umetničkih dela.
Radi se o muzeju likovnih umetnosti u francuskom Brestu, koji je zatvoren zbog pojave gljivica na umetničkim delima.
Muzej je zatvoren početkom godine, pošto su tokom zimske pauze otkrivene plesni na slikama u galerijama.
Od 190 izloženih slika, oko 20 je ugroženo, uključujući i delo "Hrišćanska alegorija" iz 18. veka, umetnice Anđelike Kaufman.
Ispostavilo se da je glavni uzrok problema je loša ventilacija u zgradi iz 1968. godine.
Ponovno otvaranje muzeja neće biti moguće pre 2033. ili 2034. godine, jer je potreban temeljan tretman i restauracija umetnina, a zatim potpuna renovacija i proširenje muzeja.
Plesni su fungalne infekcije koje oštećuju umetnička dela – ostavljaju nepovratne mrlje i mogu izazvati podizanje slojeva boje, što ozbiljno ugrožava očuvanje slika.
Slike se pažljivo skidaju, vade iz ramova, usisavaju i čiste posebnim fungicidima.
Planira se izgradnja novog centra do 2029. godine, vrednog oko devet miliona evra, gde će se čuvati 15.000 umetničkih dela, dok traju radovi, dok će renovacija i proširenje muzeja će koštati 30 do 40 miliona evra.
Muzej je osnovan 1877. godine, ali je većina kolekcije uništena u savezničkom bombardovanju 1941. godine.
