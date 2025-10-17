Svi događaji
Od najnovijeg
9:14

Sastanak Zelenskog sa predstavnicima kompanije "Lokid Martin", proizvođača borbenih aviona F-35

8:53

Zelenski se sastao sa proizvođačima PVO sistema Patriot

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se u Vašingtonu sastao sa predstavnicima kompanije "Rejtion" koja proizvodi sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot.

Nakon sastanka Zelenski je naveo da postoje rešenja koja će dodatno ojačati zaštitu života u Ukrajini.

- Govorio sam im o situaciji na ratištu i pojačanim napadima Rusije na naše ljude i civilnu infrastrukturu - napisao je predsednik Ukrajine u objavi na Fejsbuku.

8:46

Orban će danas da razgovara sa Putinom

Orban je jutros izjavio da je vodio da će kasnije tokom današnjeg dana razgovarati sa Putinom o njegovom samitu sa Trampom u Budimpešti.

Mađarski premijer Viktor Orban Foto: ZOLTAN FISCHER/HUNGARIAN PM GENE/MTI/Hungarian PM’s General Dep, MARTIN DIVISEK/EPA, Denes Erdos/AP

Mađarski premijer je dodao da ukoliko dođe do postizanja mirovnog sporazuma, on će voditi novoj fazi ekonomskog razvoja u Mađarskoj i Evropi.

8:38

Orban se oglasio nakon Trampove potvrde da će samit sa Putinom održati u Budimpešti: Mađarska ostrvo mira

Mađarski premijer Viktor Orban se sinoć oglasio nakon Trampove potvrde da će samit sa Putinom održati u Budimpešti.

Američki predsednik Donald Tramp i mađarski premijer Viktor Orban Foto: Zoltan Fischer HANDOUT/Hungarian PM’s Press Office, Zoltan Fischer / HANDOUT/Hungarian Prime Minister's Offic

- Upravo sam završio telefonski razgovor sa predsednikom Donaldom Trampom. Pripreme za mirovni samit SAD-Rusija su u toku. Mađarska je ostrvo MIRA! - napisao je Orban na društvenoj mreži X.

On je koristio velika slova u postu kako to obično čini Tramp u objavama na društvenim mrežama.

8:33

Tramp: Imamo puno Tomahavka, ali ne možemo da ispraznimo zalihe

Američki predsednik Donald Tramp održao je sinoć konferenciju za novinare na kojoj j između ostalog govorio o detaljima telefonskog razgovora sa Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije, a koji su imali ranije tokom večeri.

"Ne znam da li je ikada koji predsednik zaustavio rat? Je li Buš zaustavio koji rat? Je li Bajden? Nije, Bajden ih je započinjao jer je glupan. Ja sam ih zaustavio već osam, ovo će biti deveti. Ja i Putin ćemo se sastati u naredne dve nedelje", rekao je Tramp i nastavio:

"Prvo će se sastati Marko Rubio i Sergej Lavrov, a onda ja i Putin. Da, sastaćemo se u Budimpešti kod Viktora Orbana. Sutra kad dođe Zelenski, ispričaću mu sve o mom današnjem razgovoru s Putinom".

Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

Tramp je potom govorio o odnosu Putina i Zelenskog:

"Imamo problem, njih dvojica se ne slažu. Imaju katastrofalan odnos njih dvojica".

Tramp je potom rekao da je mislio da će okončanje rata u Ukrajini biti lakše zbog, kako je rekao, "njegovog dobrog odnosa s Putinom".

Američka raketa dugog dometa Tomahavk Foto: Profimedia, Shutterstock, Printskrin Twiter

Zatim se osvrnuo na pitanje hoće li Ukrajini dati krstareće rakete "Tomahavk":

"Imamo ih puno, ali trebaju i nama. Ne možemo isprazniti zalihe za našu zemlju... Ne znam šta možemo učiniti po tom pitanju".

Tramp je u jednom trenutku rekao i da je tokom razgovora s Putinom spomenuo mogućnost da Ukrajina dobije krstareće rakete Tomahavk:

Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

"Pitao sam ga: Da li bi mu smetalo da dam par hiljada tomahvka tvojim protivnicima?", rekao je Tramp novinarima.

Dodao je da Putinu "nije bilo drago da čuje tu ideju".

8:30

Bela kuća: Još postoji mogućnost sastanka Putina i Zelenskog

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit je izjavila da Tramp veruje da još uvek postoji mogućnost da dođe do direktnog sastanka između predsednika Rusije Vladimira Putina i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog.

Kerolajn Livit, portparolka Bele kuće Foto: SHAWN THEW / POOL/EPA POOL, WILL OLIVER/EPA

Na brifingu za novinare u Vašingtonu, Livit je navela da je Tramp izrazio spremnost da pomogne u organizaciji tog susreta, dodajući da je slična inicijativa bila razmatrana i nakon njegovog sastanka s Putinom na Aljasci u avgustu ove godine, prenosi Skaj njuz.

8:23

Zelenski po dolasku u Vašington prozvao Putina: Nije hrabriji od terorista, pregovara čim čuje da stižu rakete 

Zelenski se oglasio čim je juče sleteo u Vašington.

On je prozvao Putina u objavi na društvenoj mreži X, uporedio ga sa Hamasom i rekao da predsednik Rusije nije hrabriji od terorista jer Moskva želi da pregovara čim se spomenu rakete Tomahavk"

- Putin nije hrabriji od Hamasa ili nekog drugog teroriste. Jezik sile i pravde će se okrenuti protiv Ruske Federacije. Već možemo da vidimo da Moskva žuri da pregovara i da se dijalog nastavi čim se spominje isporuka raketa Tomahavk. Nema alternative za mir, ključno je da se obezbede bezbednosne garancije od ruskih napada - naveo je Zelenski.

8:08

Masovni ruski napad dronovima na rodni grad Zelenskog uoči samita sa Trampom

Uoči samita Trampa i Zelenskog u Beloj kući noćas je Rusija izvela masovni napad dronovima na Krivi Rih, rodni grad ukrajinskog predsednika.

Ukrajina je takođe izvela vazdušne udare i na Soči, grad na jugu Rusije, kao i na teritorije pod ruskom kontrolom u Donjeckoj oblasti.