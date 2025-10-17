ZELENSKI STIŽE UZALUD KOD TRAMPA, NIŠTA OD TOMAHAVKA?! Putin opet ruši ukrajinske planove novim samitom sa predsednikom Amerike, oglasio se domaćin Orban (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp danas u Beloj kući dočekuje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.
Glavna tema sastanka je zahtev Ukrajine da od SAD dobije rakete Tomahavk za udare duboko unutar Rusije.
Dan uoči sastanka Tramp je telefonom razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, nakon čega je objavio da će se sa šefom Kremlja sastati u mađarskoj prestonici Budimpešti u naredne dve nedelje.
Ovo je treći samit Trampa i Zelenskog u Beloj kući.
Sastanak Zelenskog sa predstavnicima kompanije "Lokid Martin", proizvođača borbenih aviona F-35
Zelenski se sastao sa proizvođačima PVO sistema Patriot
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se u Vašingtonu sastao sa predstavnicima kompanije "Rejtion" koja proizvodi sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot.
Nakon sastanka Zelenski je naveo da postoje rešenja koja će dodatno ojačati zaštitu života u Ukrajini.
- Govorio sam im o situaciji na ratištu i pojačanim napadima Rusije na naše ljude i civilnu infrastrukturu - napisao je predsednik Ukrajine u objavi na Fejsbuku.
Orban će danas da razgovara sa Putinom
Orban je jutros izjavio da je vodio da će kasnije tokom današnjeg dana razgovarati sa Putinom o njegovom samitu sa Trampom u Budimpešti.
Mađarski premijer je dodao da ukoliko dođe do postizanja mirovnog sporazuma, on će voditi novoj fazi ekonomskog razvoja u Mađarskoj i Evropi.
Orban se oglasio nakon Trampove potvrde da će samit sa Putinom održati u Budimpešti: Mađarska ostrvo mira
Mađarski premijer Viktor Orban se sinoć oglasio nakon Trampove potvrde da će samit sa Putinom održati u Budimpešti.
- Upravo sam završio telefonski razgovor sa predsednikom Donaldom Trampom. Pripreme za mirovni samit SAD-Rusija su u toku. Mađarska je ostrvo MIRA! - napisao je Orban na društvenoj mreži X.
On je koristio velika slova u postu kako to obično čini Tramp u objavama na društvenim mrežama.
Tramp: Imamo puno Tomahavka, ali ne možemo da ispraznimo zalihe
Američki predsednik Donald Tramp održao je sinoć konferenciju za novinare na kojoj j između ostalog govorio o detaljima telefonskog razgovora sa Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije, a koji su imali ranije tokom večeri.
"Ne znam da li je ikada koji predsednik zaustavio rat? Je li Buš zaustavio koji rat? Je li Bajden? Nije, Bajden ih je započinjao jer je glupan. Ja sam ih zaustavio već osam, ovo će biti deveti. Ja i Putin ćemo se sastati u naredne dve nedelje", rekao je Tramp i nastavio:
"Prvo će se sastati Marko Rubio i Sergej Lavrov, a onda ja i Putin. Da, sastaćemo se u Budimpešti kod Viktora Orbana. Sutra kad dođe Zelenski, ispričaću mu sve o mom današnjem razgovoru s Putinom".
Tramp je potom govorio o odnosu Putina i Zelenskog:
"Imamo problem, njih dvojica se ne slažu. Imaju katastrofalan odnos njih dvojica".
Tramp je potom rekao da je mislio da će okončanje rata u Ukrajini biti lakše zbog, kako je rekao, "njegovog dobrog odnosa s Putinom".
Zatim se osvrnuo na pitanje hoće li Ukrajini dati krstareće rakete "Tomahavk":
"Imamo ih puno, ali trebaju i nama. Ne možemo isprazniti zalihe za našu zemlju... Ne znam šta možemo učiniti po tom pitanju".
Tramp je u jednom trenutku rekao i da je tokom razgovora s Putinom spomenuo mogućnost da Ukrajina dobije krstareće rakete Tomahavk:
"Pitao sam ga: Da li bi mu smetalo da dam par hiljada tomahvka tvojim protivnicima?", rekao je Tramp novinarima.
Dodao je da Putinu "nije bilo drago da čuje tu ideju".
Bela kuća: Još postoji mogućnost sastanka Putina i Zelenskog
Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit je izjavila da Tramp veruje da još uvek postoji mogućnost da dođe do direktnog sastanka između predsednika Rusije Vladimira Putina i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog.
Na brifingu za novinare u Vašingtonu, Livit je navela da je Tramp izrazio spremnost da pomogne u organizaciji tog susreta, dodajući da je slična inicijativa bila razmatrana i nakon njegovog sastanka s Putinom na Aljasci u avgustu ove godine, prenosi Skaj njuz.
Zelenski po dolasku u Vašington prozvao Putina: Nije hrabriji od terorista, pregovara čim čuje da stižu rakete
Zelenski se oglasio čim je juče sleteo u Vašington.
On je prozvao Putina u objavi na društvenoj mreži X, uporedio ga sa Hamasom i rekao da predsednik Rusije nije hrabriji od terorista jer Moskva želi da pregovara čim se spomenu rakete Tomahavk"
- Putin nije hrabriji od Hamasa ili nekog drugog teroriste. Jezik sile i pravde će se okrenuti protiv Ruske Federacije. Već možemo da vidimo da Moskva žuri da pregovara i da se dijalog nastavi čim se spominje isporuka raketa Tomahavk. Nema alternative za mir, ključno je da se obezbede bezbednosne garancije od ruskih napada - naveo je Zelenski.
Masovni ruski napad dronovima na rodni grad Zelenskog uoči samita sa Trampom
Uoči samita Trampa i Zelenskog u Beloj kući noćas je Rusija izvela masovni napad dronovima na Krivi Rih, rodni grad ukrajinskog predsednika.
Ukrajina je takođe izvela vazdušne udare i na Soči, grad na jugu Rusije, kao i na teritorije pod ruskom kontrolom u Donjeckoj oblasti.