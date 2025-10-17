(UZNEMIRUJUĆE) ŽENI NASRED ULICE U MELBURNU ZABODEN NOŽ U GRUDI Nepoznata ženska osoba dotrčala i ubola nožem devojku koja je krenula na posao (VIDEO)
Van Lai (36), kuvarica u suši restoranu u Melburnu, izbodena je usred bela dana u grudi kada je na nju nasrnula nepoznata žena s leđa.
Nadzorne kamere sa ulice prikazuju kako nepoznata osoba trči iza nje, vadi nož i zabada joj u grudi.
Napadačica ju je direktno pogledala u oči, pre nego što ju je izbola u desnu stranu grudi, a onda je pobegla.
Posle napada, uhapšena je Loren Darul (32), koja se pojavila pred sudom u Australiji i njoj je određen pritvor.
Kuvarica je odvedena u bolnicu, ali nije zadobila povrede opasne po život.
"Volela sam da šetam tim krajem (Melburna) i živela sam tamo više od četiri godine, ali sada, posle incidenta, toliko sam preplašena da hodam tuda, da sam prilično nervozna. Srce mi se uzlupa, dovoljno je da čujem i korake iza mene, to je već opasnost", rekla je Lai.
