Van Lai (36), kuvarica u suši restoranu u Melburnu, izbodena je usred bela dana u grudi kada je na nju nasrnula nepoznata žena s leđa.

Nadzorne kamere sa ulice prikazuju kako nepoznata osoba trči iza nje, vadi nož i zabada joj u grudi.

Napadačica ju je direktno pogledala u oči, pre nego što ju je izbola u desnu stranu grudi, a onda je pobegla.

Posle napada, uhapšena je Loren Darul (32), koja se pojavila pred sudom u Australiji i njoj je određen pritvor.

Kuvarica je odvedena u bolnicu, ali nije zadobila povrede opasne po život.