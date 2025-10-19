U vreme otvaranja Muzeja Luvr u Parizu jutros se dogodila pljačka, objavila je danas francuska ministarka kulture Rašida Dati na svom nalogu na mreži Iks.
OPLJAČKAN LUVR, UKRADENI DRAGULJI KOJI VREDE MILIONE! Drama u Parizu, sve vrvi od policije (VIDEO)
- Zbog pljačke je doneta odluka da se ustanova kulture Muzej Luvr zatvori za posetioce iz vanrednih razloga - navodi se u saopštenju koje je muzej objavio na toj društvenoj mreži, prenosi dnevnik "Figaro".
Sumnja se da su ukradeni dragulji koji vrede milione.
Incident se navodno dogodio u trenutku kada su prvi posetioci počeli da ulaze u muzej, nakon čega je odmah raspoređena policija, a posetiocima izdato upozorenje da ne ulaze u muzej.
Luvr, globalni simbol francuske kulture i jedno od najbolje čuvanih mesta u Parizu, danas će biti zatvoren za posetioce.
U toku je istraga kako bi se utvrdile precizne okolnosti pljačke i mogućeg nestanka vrednih umetničkih dela ili drugih predmeta iz fundusa Luvra.
