Estonsko tužilaštvo zatražilo je danas od ministra pravde da oduzme poslanički imunitet Kaleu Grintalu, poslaniku u parlamentu (Rigikogu), jer je zloupotrebio karticu za gorivo koju je dobio od skupštinskog odbora.

Tužilaštvo tvrdi da je on koristio kartice za gorivo za lične potrebe.

Prema podacima tužilaštva, Grintal je 2023. godine najmanje 46 puta natočio gorivo u svoje vozilo, u ukupnom iznosu od oko 3.000 evra. Takve radnje se kvalifikuju kao pronevera tuđe imovine prema Krivičnom zakoniku Estonije, piše Estonski javni servis (ERR).

Državni tužilac Eneli Lauric izjavio je da su prikupljeni svi potrebni dokazi, a sledeći korak će biti sastavljanje optužnice i podnošenje slučaja sudu.

Foto: Profimedia

Istovremeno, prema estonskom ustavu, članovi Rigikogua imaju imunitet od krivičnog gonjenja.

Optužnica se može podići samo na predlog kancelara pravde i uz saglasnost većine poslanika.

"Podnela sam zahtev kancelaru pravde da predložim Rigikoguu da se Kaleu Grintalu oduzme poslanički imunitet.