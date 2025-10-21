Slušaj vest

Prvi slučaj novog soja majmunskih boginja (mpox, varijanta 1b) potvrđen je u Holandiji.

Oboleli pacijent nije bio vakcinisan, nije putovao u inostranstvo, ali je imao seksualni kontakt sa muškarcima.

Pacijent je izolovan, a prema rečima ministra zdravlja Jana Antonija Brojna, rizik od šireg širenja je nizak.

Holandska zdravstvena služba istražuje izvor zaraze, usput i ispituje kontakte koje je pacijent imao.

Osim u Africi, ovaj soj boginja (1b) dosad je zabeležen u Španiji i još pet evropskih zemalja, SAD i Tajlandu.

Foto: Shutterstock

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Evropski centar za prevenciju bolesti (ECDC) pomno prate situaciju.

Vakcinacija za rizične grupe biće dostupna najmanje do kraja ove godine, a holandski NL Tajms navodi da muškarci koji imaju seks sa muškarcima spadaju u visoko rizičnu grupu.