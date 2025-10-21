PRVI SLUČAJ NOVOG SOJA MAJMUNSKIH BOGINJA U HOLANDIJI Varijanta 1b pre toga zabeležena u svega nekoliko zemalja
Prvi slučaj novog soja majmunskih boginja (mpox, varijanta 1b) potvrđen je u Holandiji.
Oboleli pacijent nije bio vakcinisan, nije putovao u inostranstvo, ali je imao seksualni kontakt sa muškarcima.
Pacijent je izolovan, a prema rečima ministra zdravlja Jana Antonija Brojna, rizik od šireg širenja je nizak.
Holandska zdravstvena služba istražuje izvor zaraze, usput i ispituje kontakte koje je pacijent imao.
Osim u Africi, ovaj soj boginja (1b) dosad je zabeležen u Španiji i još pet evropskih zemalja, SAD i Tajlandu.
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Evropski centar za prevenciju bolesti (ECDC) pomno prate situaciju.
Vakcinacija za rizične grupe biće dostupna najmanje do kraja ove godine, a holandski NL Tajms navodi da muškarci koji imaju seks sa muškarcima spadaju u visoko rizičnu grupu.
Tokom svetske epidemije 2022. godine, kružio je drugi soj, 2b, kojom je u Holandiji bilo zaraženo više od 1.300 ljudi.
(Kurir.rs/NL Times/P.V.)