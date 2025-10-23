Slušaj vest

Evropska unija postigla je dogovor o novom paketu sankcija protiv Rusije, kojim se ciljaju njeni "brodovi iz senke" za transport nafte i uvodi zabrana uvoza tečnog prirodnog gasa (LNG), saopštilo je u četvrtak dansko predsedništvo EU, piše AP.

"Dobar dan za Evropu i Ukrajinu" Lars Leke Rasmuson u saopštenju, dok su se lideri EU okupljali na samitu u - Danas je dobar dan za Evropu i Ukrajinu - izjavio je danski ministar spoljnih poslovau saopštenju, dok su se lideri EU okupljali na samitu u Briselu

On je dodao da će novi paket sankcija "uvesti nove i sveobuhvatne mere u oblastima nafte i gasa, flote iz senke i ruskog finansijskog sektora".

Potez je usledio posle američkih sankcija ruskoj naftnoj industriji Ova odluka EU doneta je dan nakon što je administracija predsednik nove sankcije protiv ruske naftne industrije, s ciljem da se ruski predsednik a SAD Donalda Trampa objavila, s ciljem da se ruski predsednik Vladimir Putin podstakne na pregovore i da se okonča rat u Ukrajini.

Tramp je nedeljama nagoveštavao da bi mogao da uvede kaznene mere protiv Rusije zbog nastavka rata, ali nije preduzeo ozbiljnije korake sve do srede.

Odluka o sankcijama objavljena je istog dana kada je Tramp rekao da je "otkazao" planirani sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom jer "nije osećao da će se doći do tačke do koje treba da se dođe", piše CNN.

Govoreći u Ovalnom kabinetu, Tramp je izjavio da je "osećao da je došlo vreme" za uvođenje sankcija, dodajući da je "dugo čekao" da ih sprovede. Ipak, on je izrazio nadu da "neće trajati dugo" jer će, kako je rekao, rat uskoro biti okončan.

Ministar finansija SAD: "Vreme je da se ubijanje zaustavi"

Ministar finansija SAD, Skot Besent, izjavio je u saopštenju u sredu da je "došlo vreme da se ubijanje zaustavi i da se uvede trenutni prekid vatre".

- S obzirom na to da predsednik Putin odbija da okonča ovaj besmisleni rat, Ministarstvo finansija uvodi sankcije protiv dve najveće ruske naftne kompanije koje finansiraju ratnu mašinu Kremlja - rekao je Besent, misleći na Rosnjeft i Lukoil.

EU lideri raspravljaju o korišćenju zamrznute ruske imovine

Lideri Evropske unije, okupljeni na samitu u četvrtak, nastoje da odobore novi paket sankcija Rusiji i da napreduju sa planom korišćenja zamrznute ruske imovine u Evropi za finansiranje slanja vojne i ekonomske pomoći Ukrajini u naredne dve godine.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiučestvuje na jednodnevnom samitu u Briselu, gde će sa evropskim saveznicima razgovarati o prekidu vatre i mogućnostima za okončanje gotovo četvorogodišnjeg sukoba.

"Podrška Ukrajini i pritisak na Rusiju su ključni"

- Podrška Ukrajini i pritisak na Rusiju ostaju dva neophodna uslova za postizanje pravednog i trajnog mira - poručio je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji predsedava samitom, u pozivnom pismu evropskim liderima.

Podela u EU po pitanju Gaze

Lideri EU takođe prate Trampov mirovni plan za Gazu, nastojeći da pronađu načine da zadrže ulogu EU u pregovorima.

Evropska unija je najveći donator pomoći Palestincima, ali ima mali uticaj na Izrael, delom zbog podela među evropskim državama oko pristupa sukobu, zbog čega EU teško igra značajniju političku ulogu.

Fokus na Ukrajinu i ruske napade na infrastrukturu

Za razliku od Bliskog istoka, uloga EU u ratu u Ukrajini je jasna. Samit se održava u trenutku kada ruske oružane snage napadaju ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, dok temperature počinju da padaju.

Protiv predloga o predaji teritorija

Ranije ove nedelje, najčvršći evropski saveznici Ukrajine, okupljeni u okviru tzv. "koalicije voljnih", izjavili su da se protive svakom predlogu da Ukrajina preda teritorije koje su zauzele ruske snage u zamenu za mir, što je Tramp nedavno sugerisao.

Ujedinjeno Kraljevstvo će u petak biti domaćin sastanka te koalicije, koju čini više od 30 zemalja.

Korišćenje ruskih sredstava za finansiranje Ukrajine

Lideri EU planiraju da nastave sa planom korišćenja milijardi dolara zamrznute ruske imovine za finansiranje ukrajinskih vojnih i ekonomskih potreba, uprkos zabrinutosti zbog mogućih posledica.

Najveći deo tih sredstava – oko 225 milijardi dolara – nalazi se u Belgiji, čija je vlada oprezna i traži čvrste garancije od svojih evropskih partnera pre nego što novac bude upotrebljen.

Procene pokazuju da će budžetske i vojne potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu iznositi oko 153 milijarde dolara.

Novi plan za odbranu Evrope

Očekuje se da će lideri EU takođe odobriti novu "mapu puta" za jačanje odbrambenih kapaciteta Evrope do kraja decenije.