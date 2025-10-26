PIJANI RUS UŠAO U NEMAČKI RESTORAN SA BOMBOM, NOŽEM I VODKOM: Nije se dobro proveo, posle akcije policije završio u bolnici
Nemačka policija ranila je danas muškarca (62) poreklom iz Sibira, koji je pijan ušao u restoran u gradu Bilefeldu i posle kraće svađe počeo da preti da će aktivirati ručnu bombu pred više od 50 gostiju.
On je oko 13.20 časova, kada je izbila rasprava, pokazao ručnu bombu i pretio da će je detonirati, a zatim je napustio restoran.
Policija je brzo uspela da pronađe muškarca, za koga Bild navodi da je iz Sibira.
Pošto nije sarađivao, ispaljen je upozoravajući hitac, a zatim još jedan.
Uhapšen je i odveden u bolnicu na lekarsku pomoć, jer je pogođen sa dva metka u kolena.
Tokom pretresa muškarca, policajci su pronašli, ne samo ručnu bombu, već i flašu votke i nož.
Specijalisti iz Državne kancelarije kriminalističke nemačke policije deaktivirali su bombu nešto kasnije.
