Nemačka policija ranila je danas muškarca (62) poreklom iz Sibira, koji je pijan ušao u restoran u gradu Bilefeldu i posle kraće svađe počeo da preti da će aktivirati ručnu bombu pred više od 50 gostiju.

On je oko 13.20 časova, kada je izbila rasprava, pokazao ručnu bombu i pretio da će je detonirati, a zatim je napustio restoran.

Policija je brzo uspela da pronađe muškarca, za koga Bild navodi da je iz Sibira.

Pošto nije sarađivao, ispaljen je upozoravajući hitac, a zatim još jedan.

Uhapšen je i odveden u bolnicu na lekarsku pomoć, jer je pogođen sa dva metka u kolena.

Tokom pretresa muškarca, policajci su pronašli, ne samo ručnu bombu, već i flašu votke i nož.

Specijalisti iz Državne kancelarije kriminalističke nemačke policije deaktivirali su bombu nešto kasnije.

(Kurir.rs/WDR/P.V.)

