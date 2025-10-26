Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je večeras da će Velika Britanija pomoći Ukrajini sistemima protivvazdušne odbrane, raketama i proizvodnjom dronova-presretača u odbrani od ruskog napada.

"Tokom ove nedelje smo se još više približili rešenjima koja su nam potrebna. Razgovarao sam sa kancelarom Nemačke, a komuniciramo i sa drugim evropskim partnerima u vezi sa sistemima 'patriot'. Želim da izrazim posebnu zahvalnost Britaniji i Francuskoj: postoji odluka Pariza da Ukrajini obezbedi dodatne borbene avione Miraž i rakete protivvazdušne odbrane, dok će Velika Britanija nastaviti da nam pomaže u protivvazdušnoj odbrani isporukom raketa i proizvodnjom dronova presretača. Hvala vam na tome", rekao je Zelenski.

Foto: Stevens Tomas/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dodao je da postoje i nove odluke o doprinosima programu PURL (kolektivni fond za vojnu pomoć Ukrajini) od Finske i Španije.

"Ovo je mehanizam za nabavku američkog oružja, uključujući i te same rakete za 'patriote'. Radimo na tome sa punim fokusom, a naši odbrambeni aranžmani sa evropskim partnerima jasno funkcionišu. Pripremamo nove projekte – biće više zajedničke proizvodnje oružja. A da bi svet obratio Rusiji sa pozicije snage, mi u Ukrajini moramo sami stajati na čvrstom tlu. Ključno je da uvek upoređujemo šta je Rusima naređeno da urade i do kada, sa onim što su zapravo uspeli da postignu", naglasio je Zelenski.

Kako je objavio Ukrinform, Ministarstva odbrane Ukrajine i Velike Britanije dogovorila su se o zajedničkoj proizvodnji hiljadu dronova presretača Oktopod-100.