Osumnjičeni serijski ubica koji seče muškarce po levoj strani lica je na slobodi u Bruklinu, saopštili su izvori iz policije u nedelju.

Osumnjičeni je pokrenuo tri krvava napada tokom vikenda, počevši oko 6.30 ujutru u subotu u vozu Q koji je išao ka severu na stanici metroa Čerč Avenju, kada je 37-godišnji radnik posečen po levoj strani lica, rekli su izvori.

Policija je reagovala na poziv i žrtvu je hitno odvezla u bolnicu okruga Kings, gde je, prema policijskim podacima, njegovo stanje stabilno.

Zatim, u subotu u 21.40, isti zločinac je očigledno ponovo napao, napavši 53-godišnjeg muškarca na raskrsnici Foster Avenije i Njujork Avenije - ponovo ostavljajući žrtvu sa posekotinom na levoj strani lica, rekli su izvori.

I on je prevezen u bolnicu okruga Kings u stabilnom stanju, rekli su izvori.

Poslednji napad dogodio se neposredno danas pre 7.00 ispred broja 3311 Njukirk avenije, kada je napadnut 56-godišnji muškarac i ponovo posečen po levoj strani lica, prema policijskim navodima.

Žrtva je takođe prevezena u bolnicu okruga Kings u stabilnom stanju.

Američka policija je saopštila da su napadi pod istragom i da nije bilo hapšenja.

Policija nije zvanično povezala ova tri incidenta, ali izvori iz policije rekli su da preliminarna istraga sugeriše da iza sva tri napada stoji isti "poremećeni ludak".

(Kurir.rs/NYPost/P.V.)

