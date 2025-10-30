Slušaj vest

Finsko Ministarstvo odbrane je odbilo 11 zahteva za dozvolu za kupovinu nekretnina koje su podneli državljani van Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora (EEA).

Finski ministar odbrane Anti Hakanen je ocenio da kupovine nekretnina od stranih subjekata mogu biti iskorišćene za hibridne taktike uticaja, saopštilo je ministarstvo.

"Stoga odbacujemo akvizicije nekretnina za koje smatramo da ugrožavaju nacionalnu bezbednost i sigurnost snabdevanja i imaju potencijal da ometaju organizaciju aktivnosti nacionalne odbrane", naveo je Hakanen, prenosi finski portal yle.fi.

Finska,Helsinki Foto: Shutterstock

Ministar je dodao da je finski sistem dozvola za transakcije nekretninama efikasna mera protiv sprovođenja takvih poslova sa nekretninama, uključujući zabranu ruskim i beloruskim državljanima bez stalnog boravka da kupuju nekretnine koja je uvedena ovog leta.

Podnosioci zahteva su bili državljani Rusije, Izraela, Kazahstana i Kirgistana, prema podacima Ministarstva odbrane.

Nekretnine za čiju kupovinu nisu date dozvole nalaze se širom Finske, a podnosioci zahteva su naveli da planiraju da koriste nekretnine za poslovanje, šumarstvo, stambene, rekreativne i druge svrhe.

Ministarstvo je saopštilo da su odluke o odbijanju dozvole donete na osnovu zakona o akviziciji nepokretnosti za koju su potrebne posebne dozvole, uz napomenu da odluke još nisu pravnosnažne.