Kako su se sve više otkrivali detalji veza princa Endrua sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, a poslanici u parlamentu počeli da postavljaju pitanja o njegovom boravku u luksuznoj rezidenciji blizu zamka Vindzor, kralj Čarls III je odlučio da zaštiti monarhiju od novih skandala.

U saopštenju Bakingemske palate, kralj je objavio da je oduzeo svom bratu sva kraljevska zvanja i počasti, uključujući i ono koje nosi od rođenja - titulu princa. Od sada će osramoćeni član kraljevske porodice biti poznat kao Endru Mauntbaten Vindzor.

- Monarhija je morala da povuče što deblju liniju između Endrua i ostatka kraljevske porodice i upravo je to kralj i uradio - izjavio je Kreg Preskot, stručnjak za ustavno pravo i monarhiju sa Univerziteta Roјal Holovej u Londonu.

Jasna poruka javnosti

Odluka je usledila nakon prošlonedeljne najave da će Endru "dobrovoljno prestati" da zloupotrebljava svoje titule što nije uspelo da zaustavi bujicu negativnih priča u medijima.

Naprotiv, ta odluka je podstakla poslanike da zahtevaju da mu se titule zvanično oduzmu i da bude iseljen iz kraljevske vile Royal Lodge, rezidencije sa 30 soba u kojoj živi od 2004. godine.

Time se otvorila mogućnost da se u Parlamentu otvori rasprava o njegovom ponašanju, što bi dodatno izložilo monarhiju neželjenoj pažnji.

Ova kazna dolazi u trenutku kada kralj Čarls, star 76 godina i na lečenju od nepoznatog oblika raka, pokušava da reši dugogodišnje probleme i ojača temelje monarhije pre nego što presto jednog dana preuzme njegov sin, princ Vilijam.

- Ovo je bila jasna poruka o tome šta treba učiniti da se kraljevska kuća dovede u red, sada i u budućnosti. To olakšava situaciju za princa Vilijama. Sve je delovalo - neizbežno - rekao je Džordž Gros, stručnjak za monarhiju sa Kraljevskog koledža u Londonu.

Endruovi problemi se ne završavaju

Iako kraljeva odluka može pomoći da se monarhija distancira od skandala, ona ne rešava Endruove lične probleme.

Najnoviji talas negativnih priča pokrenut je objavljivanjem memoara Virdžinije Đufre, koja je tvrdila da je Epstajn "trgovao s njom" i da je imala seksualne odnose sa Endruom kada je imala 17 godina.

Đufre, Amerikanka koja je živela u Australiji, počnila je samoubistvo ranije ove godine. Njen brat, Skaj Roberts, pohvalio je sestrinu borbu da razotkrije Epstajna i Endrua, ali je i pozivao da kraljev brat bude krivično gonjen.

Endru je više puta negirao da je imao odnose sa Gjufre ili da je počinio bilo kakvo krivično delo.

Istoričar Endru Louni, autor biografije o Endruu i njegovoj bivšoj supruzi Sari Ferguson, smatra da postoji osnova da se istraže optužbe od trgovine ljudima do zloupotrebe položaja.

- Mislim da ovo nije kraj, da će biti još mnogo otkrića, ali barem sada vidimo odlučnu reakciju - rekao je Louni za britansku Press Association.

Dugogodišnji skandali i kraljičina naklonost

Endru (65) drugi je sin pokojne kraljice Elizabete II. U Kraljevskoj mornarici služio je više od 20 godina, a 2001. je napustio vojsku i preuzeo javne dužnosti.

Tabloidi o njemu pišu još od 2007. godine, kada je prodao kuću blizu Vindzora za 20% više od cene - 15 miliona funti. Kupac je bio Timur Kulibajev, zet tadašnjeg predsednika Kazahstana Nursultana Nazarbajeva, što je izazvalo sumnje da se radi o pokušaju kupovine političkog uticaja u Britaniji.

Zbog tih i drugih navoda, uključujući kontakte sa sinom bivšeg libijskog vođe Moamera Gadafija, Endru je izgubio položaj specijalnog izaslanika Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodnu trgovinu i investicije.

Ipak, mnogi istoričari smatraju da je bio zaštićen zahvaljujući tome što je bio omiljeni sin kraljice Elizabete II.

BBC intervju koji je promenio sve

To se promenilo u novembru 2019. godine, kada je Endru dao katastrofalan intervju za BBC, pokušavajući da objasni svoje prijateljstvo sa Epstajnom. Bio je kritikovan zbog nedostatka saosećanja prema žrtvama i neuverljivih izjava o sopstvenom ponašanju.

Nedugo zatim, povučen je sa svih javnih dužnosti i izgubio brojne počasne funkcije i pokroviteljstva.

Sada, kralj Čarls ide korak dalje - prekida poslednje formalne veze između brata i monarhije.

Jedno od ključnih pitanja bilo je vlasništvo nad rezidencijom Royal Lodge, gde je Endru do sada odbijao da napusti prostor koji je zakupljen na 75 godina . Prema novim odlukama, on će se preseliti na imanje Sandringam u istočnoj Engleskoj, koje pripada kralju.

Monarhija u prelaznom periodu

Stručnjak za ustavno pravo Kreg Preskot smatra da se Endruovo proterivanje mora posmatrati kao deo tranzicije monarhije koja je započela nakon smrti kraljice Elizabete 2022. godine.

Dok je kraljica bila živa, javnost je bila uzdržana od kritika, jer je to značilo kritikovati lično nju - figuru od ogromnog ugleda posle 70 godina vladavine.

Kralj Čarls, svestan da ne uživa istu ličnu popularnost, nastoji da monarhiju učini odgovornijom i transparentnijom.