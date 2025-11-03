Slušaj vest

U okrugu Kambrija na severozapadu Engleske danas je proglašen veliki železnički incident nakon iskliznuća voza iz šina, a putnici na tom području su upozoreni na velike poremećaje u saobraćaju zbog ovog udesa.

Skaj njuz navodi da je voz koji je krenuo iz Glazgova za London izleteo iz šina u 6.10 sati jutros po lokalnom vremenu na potezu između Penrit Nort Lejksa i Oksenholm Lejk Distrikta.

Zbog nećreće je presečena železničkja veza između Škotske i britanske prestonice.

Ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander rekla je da "nema prijavljenih povređenih" ljudi u vozu.

- Obaveštena sam o ovom incidentu. Znam da je prijavljen veliki incident. Nema prijavljenih povređenih. Radićemo brzo kako bismo osigurali da ljudi mogu bezbedno da izađu iz voza. Bićću u stalnom kontaktu sa železničkom kompanijom i odeljenjem za istragu železničkih nesreća - kazala je Aleksander.

(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaBRITANSKA VLADA DODATNO SANKCIONIŠE ENDRUA Bivši princ gubi počasnu vojnu tiltulu!
kralj čarls II princ endru
PlanetaGLAVOM BLOKIRAO NOŽ DA BI SPASIO DEVOJČICU IZ VOZA O njemu priča cela Engleska! Nažalost, nalazi se u kritičnom stanju (VIDEO)
voz
PlanetaBRUTALNI NAPAD I KRVOPROLIĆE NA ISTOKU ENGLESKE! Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu, devetoro teško ranjeno! (FOTO/VIDEO)
Kembridž voz
PlanetaKRALJ ČARLS ODUZEO BRATU SVE TITULE I POČASTI! Endru više nije princ, biće PROTERAN iz vile! Britanski monarh bio pod snažnim pritiskom parlamenta i javnosti!
kralj čarls II princ endru