VELIKI INCIDENT U OKRUGU KAMBRIJA

VELIKI INCIDENT U OKRUGU KAMBRIJA

Slušaj vest

U okrugu Kambrija na severozapadu Engleske danas je proglašen veliki železnički incident nakon iskliznuća voza iz šina, a putnici na tom području su upozoreni na velike poremećaje u saobraćaju zbog ovog udesa.

Skaj njuz navodi da je voz koji je krenuo iz Glazgova za London izleteo iz šina u 6.10 sati jutros po lokalnom vremenu na potezu između Penrit Nort Lejksa i Oksenholm Lejk Distrikta.

Zbog nećreće je presečena železničkja veza između Škotske i britanske prestonice.

Ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander rekla je da "nema prijavljenih povređenih" ljudi u vozu.

- Obaveštena sam o ovom incidentu. Znam da je prijavljen veliki incident. Nema prijavljenih povređenih. Radićemo brzo kako bismo osigurali da ljudi mogu bezbedno da izađu iz voza. Bićću u stalnom kontaktu sa železničkom kompanijom i odeljenjem za istragu železničkih nesreća - kazala je Aleksander.