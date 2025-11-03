Slušaj vest

Evropu uskoro očekuje naglo zahlađenje. Dok jug kontinenta još uživa u blagim jesenjim temperaturama, severni i zapadni delovi se pripremaju za dolazak arktičke „oluje veka“. Meteorolozi upozoravaju da će najteže biti pogođene Velika Britanija, posebno Škotska i sever Engleske, gde se očekuju ekstremni vremenski uslovi bez presedana.

Meteorolozi upozoravaju da Evropa mora da se pripremi za naglu promenu vremena.

- Britance u narednim nedeljama očekuje arktička oluja - izvestio je britanski dnevnik "Miror", upozoravajući na nagli pad temperatura i obilne padavine.

Drastična promena očekuje se već sredinom novembra, kada bi temperature u Velikoj Britaniji mogle da padnu znatno ispod proseka.

Najintenzivnije snežne padavine već u novembru

Najintenzivniji znaci zimskog vremena očekuju se u severnom i centralnom delu Škotske i na severu Engleske.

Tamo bi 13. novembra trebalo da pada sneg tokom celog dana, a prema prognozama, reč je o dugotrajnom periodu, a ne o kratkotrajnom talasu.

U nacionalnom parku Kerngorms očekuje se da će pasti 10 centimetara snega samo u jednom satu, što može da paralizuje saobraćaj za samo nekoliko desetina minuta, prenosi češki medij "Akcniceny".

- Najintenzivnije snežne padavine će najverovatnije pogoditi severni deo Škotske već 12. novembra - navodi "Miror", pozivajući se na meteorologe koji upozoravaju na komplikacije ne samo za vozače, već i za energetsku infrastrukturu.

Prema pisanju portala "Birmingem lajv", nadolazeća oluja neće doneti samo sneg, već i obilne kiše. U severnom i centralnom Velsu očekuje se do 5 milimetara padavina po satu, dok će u južnim oblastima situacija biti nešto mirnija.

U Devonu, Somersetu i Kornvolu očekuju se najjači pljuskovi koji mogu izazvati lokalne poplave.

Evo šta sledi ostatku Evrope

Nestabilno barometarsko polje i sudar toplog i hladnog vazduha učiniće da ceo novembar bude izuzetno vlažan i vetrovit. Stručnjaci dodaju da je ovo početak prelaska u zimski period, kada u narednim nedeljama može doći do još izraženijeg zahlađenja.

Dok će Velika Britanija biti okovana snegom i ledom, centralna Evropa treba da se spremi za pad temperatura za nekoliko stepeni i češće kišne dane.

Prema meteorolozima, ova promena može da bude najava duge i hladne zime koja se vraća nakon nekoliko blažih godina. Arktička oluja koja se približava severozapadnoj Evropi šalje jasnu poruku: jesen se završava, zima je na vratima.

Meteorolozi upozoravaju da će najveći udar snega i vetra pogoditi Škotsku i sever Engleske, ali hladni front će uticati i na druge delove kontinenta. Evropljani bi stoga trebalo da računaju na: nagli pad temperatura, jak vetar i povećan rizik od snežnih padavina.