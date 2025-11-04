SAZNANJA BLUMBERGA OD TRGOVACA ENERGENTIMA IMAĆE POSLEDICE PO FINANSIRANJE RATA U UKRAJINI

Kineske rafinerije nafte izbegavaju isporuke iz Rusije nakon što su SAD i druge zemlje stavile na crnu listu vodeće ruske proizvođače "crnog zlata", kao i neke od kupaca ovog energenta.

To je objavio Blumberg koji, pozivajući se na neimenovane trgovce naftom, navodi da se kineski državni giganti poput "Sinopeka" i "Petročajne" sada drže po strani i otkazuju neke od ruskih isporuka nakon američkih sankcija uvedenih protiv "Rosnjefta" i "Lukoila" prošlog meseca.

Manje privatne rafinerije, za koje američka agencija navodi da ih nazivaju "čajnicima", takođe se uzdržavaju od kupovine ruske nafte, pošto se plaše kazni sličnih onima sa kojima se suočava "Šandong julong petrokemikal", kineska kompanija koja je nedavno stavljena na crnu listu Velike Britanije i Evropske unije.

Među ruskim energentima pogođenim ovakvim razvojem situacije je i naširoko popularna sirova nafta tipa ESPO sa malim procentom sumpora koja dolazi iz istočnog Sibira, a čije su cene sada opale.

Konsultantska kuća "Rajstad enerdži AS" procenjuje da je oko 400.000 barela dnevno, što je čak 45 odsto ukupnog uvoza ruske nafte u Kinu, pogođeno novom odlukom kupaca.

Blumberg navodi da se Rusija pozicionirala kao najveći strani dobavljač Kine, delom i zbog toga što je cena njene nafte bila značajno snižena zbog sankcija koje su nametnule druge zemlje nakon invazije Moskve na Ukrajinu.

SAD i njihovi saveznici sada pooštravaju sankcije, kako ruskim proizvođačima, tako i njihovim kupcima, u pokušaju da zaustave rat tako što će ugušiti prihode Kremlj ima od nafte.

Kina je najveći svetski uvoznik sirove nafte i sva ograničenja u nabavci od njenog zapadnog suseda verovatno će ići u korist drugim dobavljačima.

Među njima bi mogle da budu i SAD, koje su se dogovorile o značajnom trgovinskom primirju sa Pekingom na prošlonedeljnom sastanku predsednika Donalda Trampa i Si Đinpinga na marginama samita APEK u Južnoj Koreji.

Ipak, sankcije nisu potpuni gubitak za Moskvu.

"Šandong julong petrokemikal", kineska kompanija koja je na crnoj listi i kojoj su isporuke otkazali zapadni dobavljači, u velikoj meri se okrenula ruskoj nafti zbog nedostatka drugih opcija.

"Rajstad" navodi da, u međuvremenu, druge privatne rafinerije u Kini prate razvoj događaja i uzdržavaju se od akcija koje bi mogle da pokrenu slične sankcije.

U svakom slučaju, te manje rafinerije poznate kao "čajnici" se suočavaju sa nedostatkom uvoznih kvota za sirovu naftu, pa će ih to verovatno ometati u kupovini ruskih energenata do kraja godine, čak i ako bi bile spremne da ignorišu sankcije.