Dečak (14) se utopio u Brijansonu u Franuskoj, nakon što je pao u reku dok je pokušavao da snimi TikTok izazov.

Dečak je skliznuo sa dušeka koji je bio zavezan za kuku automobila i upao u reku, dok je vozilo skretalo.

Policija je pokrenula istragu zbog ubistva iz nehata, a vozač automobila (18) priznao je odgovornost i trenutno se nalazi u pritvoru.

Nakon što je dečak upao u reku, njegovi prijatelji su odmah obavestili policiju. Spasilačke službe su odmah počele sa pretragom reke, ali je telo dečaka pronađeno sutradan.

shutterstock_2475452265.jpg
Foto: Shutterstock

"Prvobitni nalazi istrage, pokrenute na osnovu ubistva iz nehata, ukazuјu da je još mladih ljudi, koji su bili na obali reke, umešano u ovaj incident", saopštio јe sudiјa.

Pored vozača automobila, istog dana јe priveden јoš јedan mladić (17) zbog sumnje da je bio saučesnik.

Uhapšeni vozač nije od ranije poznat policiji, ima vozačku dozvolu i njegovo vozilo je bilo registrovano.

Takođe je utvrđeno da nije bio pod uticajem alkohola ili narkotika.

Ovaj TikTok izazov veoma je popularan i u Velikoj Britaniji, gde ga mladi nazivaju "surfovanje na dušeku".

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Foto:Ilustracija/Prenela: M. V.)

